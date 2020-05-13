Смертельно опасные ИВЛ производства РФ запретили использовать даже в России

Мир

В среду, 13 мая, Росздравнадзор ввел временный запрет на использование российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», произведенных на Уральском приборостроительном заводе после 1 апреля. Решение было принято после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

Утром 12 мая при пожаре в питерской больнице Святого Георгия погибли пять человек. Возгорание произошло на шестом этаже в отделении, где лечились заболевшие COVID-19. Все жертвы — пациенты с коронавирусом. Они были подключены к ИВЛ. Четверо находились в одной палате, где и начался пожар, еще один — в соседней.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в аппарате ИВЛ. «Авента-М» был совершенно новым. Его начали использовать только 2 мая. До этого все ИВЛ в больнице были импортного производства. Контракт с Уральским приборостроительным заводом больница заключила 24 апреля. Первые аппараты получили 1 мая. Всего завод обязался поставить 237 ИВЛ.

Пожар в Москве произошел 9 мая в реанимационном отделении Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Погибла женщина, 300 человек пришлось эвакуировать. Причиной возгорания стало воспламенение кислородной смеси в аппарате «Авента-М». Оно возникло из-за короткого замыкания.

Российские ИВЛ ранее оказывались в центре скандала — международного. Россия включила аппараты в гуманитарный груз, отправленный в США после телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Позже оказалось, что американской стороне пришлось заплатить за эту «помощь» немалую сумму. Причем груз содержал, кроме хирургических, обычные хозяйственные перчатки, бесполезные для медиков противогазы и, как теперь стало ясно, опасные ИВЛ, выпускаемые заводом, находящимся под американскими санкциями. К счастью для больных с коронавирусом в Нью-Йорке и Нью-Джерси, больницы в этих штатах так и не подключили аппараты «Авента-М», потому что они работают при напряжении 220 вольт, а в США используется в сети напряжение 110 вольт. Теперь американцы решили отправить не просто бесполезные, а смертельно опасные ИВЛ обратно в Россию.

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