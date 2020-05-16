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Знаменитый экс-футболист борется за жизнь после пьяной драки (фото)
Знаменитый в прошлом защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Кенни Сэнсом пострадал в пьяной драке. Врачи борются за его жизнь, сообщает The Sun.
61-летний англичанин, который в прошлом не раз лечился от алкогольной зависимости, во время инцидента упал и серьезно повредил голову. По информации издания, после того, как его брак распался, Кенни страдал от депрессии, суицидальных мыслей и даже бомжевал. В 2017 году бывший нападающий «Арсенала» Найл Куинн оплатил лечение экс-одноклубника в реабилитационной клинике в Ирландии, но Сэнсом так и не завязал с алкоголем.
В активе участника двух чемпионатов мира и двух первенств Европы Кенни Сэнсома 86 матчей за сборную Англии (до Эшли Коула он был левым защитником с наибольшим числом игр за национальную команду). В 1980--1988 годах футболист провел 394 поединка за «Арсенал». Он также выступал за «Ньюкасл», «КПР», «Ковентри», «Эвертон» и «Уотфорд».
В последние годы у Кенни Сэнсома серьезные проблемы с алкоголем
Кстати, Сэнсом играл в памятном четвертьфинале ЧМ-1986 Аргентина — Англия, в котором Диего Марадона забил победный гол с помощью «руки Бога».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист Родриго Хольгадо стал виновником гибели в ДТП мотоциклиста.
Фото Getty Images, Via
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