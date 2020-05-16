Мир

COVID-19 могут победить и пожилые: весившая всего 22 кг бабушка излечилась от коронавируса

Несмотря на то, что коронавирус более опасен для людей в возрасте, некоторые случаи заболевания все же имеют счастливый финал.

Так, в Индии, в штате Одиша (Орисса) 85-летняя пациентка, весившая аномально мало — всего 22 килограмма — выздоровела от COVID-19 и выписалась из больницы.

Об этом пишет The Hindu.

Издание сообщает, что пожилую женщину госпитализировали в конце апреля, когда тест на новую коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Несмотря на аномально низкий вес пациентки, заболевание протекало в легкой форме. Доктора объясняют это отсутствием у пациентки хронических заболеваний, осложняющих течение болезни. По словам одного из врачей, пациентка страдала только от «возрастных проблем».

Ее выписали после отрицательного теста на коронавирус. За три дня до выписки пациентка не проявляла никаких симптомов инфекции.

Доктора и медработники восторженно проводили пациентку домой, она отправилась в свою деревню, держа маленького внука на руках.

Напомним, что 113-летняя долгожительница из Испании Мария Браньяс (Maria Branyas) стала старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от коронавируса. Заболевание протекало бессимптомно, пенсионерка никуда не выходила из своей комнаты в доме престарелых, чтобы не заразить других.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первым долгожителем, который победил COVID-19, стал житель Китая, которому на тот момент было 100 лет.

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