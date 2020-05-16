- 02:26 России предъявят доказательства: Украина расскажет в ОБСЕ о российских снайперах-убийцах на Донбассе
- 01:55 COVID-19 могут победить и пожилые: весившая всего 22 кг бабушка излечилась от коронавируса
- 01:22 Главные автопарки страны: стало известно, во сколько обходятся украинцам авто чиновников и депутатов
- 00:35 "Она сама пришла": Асмус устроила "дикий челлендж" на карантине
- 15.05 23:54 Прекратите бессмысленно тратить деньги: анестезиологи Украины резко обратились к Зеленскому
- 15.05 23:49 Настоящий мужчина: маленький сын Анны Седоковой позабавил сеть
- 15.05 23:25 Уволены начальники половины украинских таможен: в Кабмине назвали причину
- 15.05 23:07 Жителя Винницы приговорили к реальным пяти годам лишения свободы за убийство собаки
- 15.05 23:06 Горькая обида и подозрения Холостяка: подробности самого драматического выпуска реалити
- 15.05 22:30 Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19: на кого он распространяется
- 15.05 22:13 У суррогатного материнства в Украине очень мощное лобби, — детский омбудсмен
- 15.05 21:32 Месси удивил фанатов страстным поцелуем с женой: зачем он это сделал
COVID-19 могут победить и пожилые: весившая всего 22 кг бабушка излечилась от коронавируса
Несмотря на то, что коронавирус более опасен для людей в возрасте, некоторые случаи заболевания все же имеют счастливый финал.
Так, в Индии, в штате Одиша (Орисса) 85-летняя пациентка, весившая аномально мало — всего 22 килограмма — выздоровела от COVID-19 и выписалась из больницы.
Об этом пишет The Hindu.
Издание сообщает, что пожилую женщину госпитализировали в конце апреля, когда тест на новую коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
Несмотря на аномально низкий вес пациентки, заболевание протекало в легкой форме. Доктора объясняют это отсутствием у пациентки хронических заболеваний, осложняющих течение болезни. По словам одного из врачей, пациентка страдала только от «возрастных проблем».
Ее выписали после отрицательного теста на коронавирус. За три дня до выписки пациентка не проявляла никаких симптомов инфекции.
Доктора и медработники восторженно проводили пациентку домой, она отправилась в свою деревню, держа маленького внука на руках.
Напомним, что 113-летняя долгожительница из Испании Мария Браньяс (Maria Branyas) стала старейшей пациенткой в мире, выздоровевшей от коронавируса. Заболевание протекало бессимптомно, пенсионерка никуда не выходила из своей комнаты в доме престарелых, чтобы не заразить других.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что первым долгожителем, который победил COVID-19, стал житель Китая, которому на тот момент было 100 лет.25
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...