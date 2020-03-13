Коронавирус особенно опасен для пожилых людей с хроническими заболеваниями, — врач

Прямая линия

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавирусной инфекции пандемией. Это значит, что новое опасное заболевание охватило все континенты. В Украине пока ситуация, как утверждают власти, под контролем: подтверждены единичные случаи коронавируса и зафиксирована первая смерть от COVID-2019. Что делать, если человек заподозрил у себя симптомы заражения? Чем эта респираторная инфекция отличается от гриппа? Как справиться со скачками давления? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил семейный врач амбулатории Центра медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района г. Киева Сергей Елшанский.

«Мыть руки с мылом следует не меньше 20−30 секунд»

*- Здравствуйте, Сергей Николаевич! Звонит Олег из Киева. Приятель начал кашлять, у него поднялась температура. Семейный врач, к которому он обратился, сказал, что это ОРВИ, и назначил лечение. А если это все-таки коронавирус?

— У больного с температурой может быть любой вид вирусной респираторной инфекции, начиная с банального ОРВИ и заканчивая гриппом. Симптомы этих заболеваний во многом схожи. Поэтому врач должен обязательно расспросить пациента о том, как и где он провел последние две-три недели. Не путешествовал ли по другим странам? А может, встречался с кем-то, кто вернулся из заграничной поездки? Если ответы отрицательные, то, скорее всего, это ОРВИ.

— А что, если человек с симптомами простуды признается, что контактировал с возможно зараженным коронавирусом знакомым?

— Если пациент пришел на прием без маски, мы предложим ее надеть и проводим в отдельный кабинет, предназначенный для изоляции таких больных. Дальше врач вызовет специальную бригаду скорой помощи и передаст пациента специалистам, облаченным в защитную экипировку. Для тех, у кого заподозрили коронавирус, в больницах Киева оборудованы специальные блоки в инфекционных отделениях.

— Но в ваш кабинет опасно заходить другим пациентам…

— Правильно. Поэтому мы устраиваем проветривание, протираем поверхности дезинфицирующими средствами, проводим влажную уборку. А людей, которые находились рядом с больным некоторое время в коридоре, берем под наблюдение: периодически звоним, расспрашиваем о состоянии здоровья.

*- Это Елена из города Василькова Киевской области. Для кого коронавирус особо опасен?

— Сразу хочу сказать, что в 70−80 процентах случаев коронавирусная инфекция протекает легко. Более тяжелое течение наблюдается у пожилых людей, особенно если они страдают сопутствующими недугами — заболеваниями сердца и сосудов, почек, нарушениями дыхательной, эндокринной систем. Поэтому самая высокая смертность среди пациентов старше 70−80 лет. Также более уязвимы люди с ослабленным иммунитетом, например, онкологические больные. У них даже банальная ОРВИ протекает тяжелее, что уж говорить о более опасных инфекциях. А вот дети и подростки, если и заболевают, то переносят болезнь легче и прикладной без осложнений. За исключением тех, которые страдают иммунодефицитами.

— Как снизить риск заражения?

- Это волнует многих людей. Но насколько распространится коронавирус в нашей стране, зависит не только от властей и системы здравоохранения, но и от каждого человека. Чем более ответственно он относится к себе и своему здоровью, тем благополучнее будет эпидемическая ситуация. Ездил в турпоездку или в командировку за рубеж, а после возвращения чувствуешь недомогание? Сиди дома! Перезвони или напиши сообщение семейному врачу, указав, что симптомы возникли вскоре после возвращения из другой страны, и доктор скажет, что делать дальше. Идеально, если после поездки человек побудет две недели дома. Это важно, даже если нет симптомов. Нельзя ходить больным на работу или по магазинам, не думая о других.

Не забыватйте как можно чаще и не менее 20−30 секунд мыть руки с мылом. Особенно тщательно — тыльную сторону ладоней, между пальцами, возле ногтей, где скапливается много микробов. Хорошо использовать специальное дезинфицирующее средство для обработки рук. Следует научиться правильно чихать: не закрывая рот ладонью, а в согнутый локоть руки или в одноразовую салфетку, которую тут же нужно положить в пакет и выбросить. Квартиру надо проветривать каждые два часа не меньше 10−15 минут, утром и вечером делать влажную уборку, вытирать мокрой салфеткой поверхности.

Если появились респираторные симптомы и нужно выйти, например, в аптеку, следует надеть медицинскую маску. Ее нельзя носить с утра до вечера: после использования надо положить в отдельный пакет, завязать, а затем, поместив в другой пакет, выбросить в мусор.

*- Светлана из Гостомеля Киевской области. Постоянно слежу за информацией о коронавирусе, которая иногда пугающая. Как вы считаете, можно заразиться через слизистую глаз? В новостях рассказывали, что так пострадал китайский врач.

— Все слизистые, а не только ротовой полости или носа, но и глаз, чувствительны к коронавирусу. Это касается не только нового — COVID-19, но и возбудителей гриппа, аденовирусной и других респираторных инфекций. При чихании или кашле капельки слизи зараженного человека могут попасть на слизистую глаз окружающих, причем люди этого даже не ощутят. Достаточно одной-единственной микроскопической частички, чтобы заразиться.

— Как долго сохраняется вирус на поверхностях?

— Если капли слюны зараженного человека попадут на стол, то вирус может сохранять жизнестойкость до суток. Опасно, когда кто-то другой коснется поверхности рукой, а потом машинально потрет нос, как делают многие люди. Хорошая новость в том, что вирус боится прямых солнечных лучей, высокой температуры воздуха.

Кто нуждается в изоляции Ожидающие результатов проверки на вирус COVID-19.

Побывавшие в контакте с больным человеком.

Вернувшиеся из Китая, а также Ирана, Южной Кореи, Италии и других стран, где зарегистрированы массовые случаи заражения.

Если после возвращения из других стран начали беспокоить кашель, затрудненное дыхание, повышение температуры, следует связаться с семейным врачом.

В случае, когда человек не знает, к кому обратиться, или у него появились вопросы, можно звонить по телефону правительственной горячей линии — 14−45 или круглосуточному телефону (098) 441−59−81.

«Грипп начинается с резкого повышения температуры, озноба и ломоты в мышцах»

*- Прямая линия? Тамара из Житомира. Скажите, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа?

- Симптомы похожи: в обоих случаях резко повышается температура. Бывает, что при коронавирусной инфекции она плохо сбивается жаропонижающими таблетками. Тогда нужно вводить препараты внутримышечно или внутривенно. При гриппе у человека на фоне высокой температуры возникает головная боль, появляется ломота в мышцах. Больного раздражают яркий свет, громкие звуки. Насморк или кашель могут появиться на третий-четвертый день заболевания.

А зараженного коронавирусом наряду с повышением температуры беспокоят сухость во рту и боль в горле, возникновение сухого кашля. Также обе инфекции дают одно и то же тяжелое осложнение — вирусную пневмонию.

— Но она возникает не у всех. Почему?

- Это зависит от особенностей иммунитета, а также от того, на каком уровне в дыхательных путях укрепляется вирус. При поражении нижних отделов легких, где расположены альвеолы — маленькие структуры в виде пузырьков, ответственные за газообмен, — возникает одышка. Из-за появившегося отека затрудняется дыхание, развивается воспалительный процесс в легких — атипичная пневмония.

Ухудшает состояние неадекватное самолечение. Бывает, у человека два-три дня держится температура, начался кашель, и он решает попринимать антибиотики. Но при вирусной пневмонии они бесполезны, к тому же ухудшают работу печени. Она и так работает с перегрузкой, чтобы обезвредить вирус, усиленно очищая кровь, а получает медикаментозный удар.

*- Лариса, киевлянка, 45 лет. Сегодня много говорят о коронавирусе, но ведь грипп не менее опасен. Теплая зима как-то влияет на эпидемию гриппа?

- Вирус гриппа боится морозной погоды, зато во влажных и сырых условия чувствует себя замечательно. Случаи заболевания гриппом, начавшись в декабре, продолжаются до сих пор, хотя массовой заболеваемости нет. В основном встречается грипп А — потомок пандемического, или, как говорят в народе, свиного гриппа.

Он особенно опасен для маленьких детей: у них хуже, чем у взрослых, развита дыхательная система, и вирус может проникать по дыхательным путям глубже. Поэтому у малышей чаще развиваются осложнения — альвеолиты. Кстати, у малышей, которые находятся на грудном вскармливании, грипп протекает легче: с молоком матери ребенок получает защитные антитела.

— Что еще, кроме жаропонижающего, вы советуете принимать при гриппе?

- Сегодня много рекламы так называемых противогриппозных средств, но их эффективность не доказана. Правда, в стационаре под контролем врача пациенту назначают противовирусное лекарство, которое точно подавляет размножение вируса гриппа. А дома лечение гриппозной инфекции — симптоматическое. Высокую температуру сбиваем жаропонижающим. Если руки и ноги холодные, то помогут препараты, снимающие спазм сосудов, — спазмолитики.

При насморке следует промывать нос, закапывать сосудосуживающие капли, если першит горло — делать ингаляции. Сухой кашель в первые дни снимаем противокашлевыми препаратами, а с появлением мокроты нужно принимать отхаркивающие лекарства. Полезно много пить: не менее 30 миллилитров на килограмм веса. Человеку, который весит 70 килограммов, требуется около двух литров жидкости: воды, морса, чая, компота или узвара, настоя шиповника.

Симптомы гриппа Резкое повышение температуры.

Озноб.

Ломота в мышцах.

Боли в суставах.

Головная боль.

Слабость.

«Стресс ухудшает работу сердца и приводит к спазму сосудов»

*- «ФАКТЫ»? Евгения, киевлянка. В конце зимы и начале весны мама (ей 78 лет) постоянно жалуется на скачки давления. Почему? Как нормализовать давление?

- Повышение давления можно объяснить тем, что в переходное время погода нестабильная. Часто случаются перепады температуры воздуха: ночью около нуля, а днем плюс 10. Но разобраться, почему скачет давление, должен семейный врач, с которым ваша мама подписала декларацию. Когда ко мне обращается пациент с подобными жалобами, я делаю ему кардиограмму и направляю на анализы. Начинаем с самых простых — общих анализов крови и мочи. Также нужно проверить сахар и холестерин в крови.

Еще одна рекомендация: пациент должен хотя бы неделю измерять утром и вечером давление, записывая результаты. Доктор сможет понять, когда оно повышается, и определить время, в которое человеку лучше принять гипотензивную таблетку. Иногда требуется увеличить дозу, добавить еще одно лекарство или заменить препарат.

*- Елена из города Пирятина Полтавской области, 61 год. Ездила на дачу, и у меня возникла характерная, как при повышении давления, головная боль. Лекарства для его снижения под рукой не оказалось. Как в таком случае помочь себе?

— Выручит любой спазмолитик. Также хороший способ — приложить к икрам полотенце или полотняную салфетку, смоченные горячей водой, либо сделать теплую ванночку для ног. Кровоток пойдет вниз, к ногам, а это поможет немного унять головную боль и снизить давление.

— Я курю. Это опасно для сосудов?

— Безусловно: из-за воздействия никотиновой кислоты сосуды сужаются, повреждается их внутрення выстилка — эндотелий. Мало того, что поврежденные участки подвергаются сильным спазмам, так еще в стенках сосудов усиленно образуются холестериновые бляшки, уменьшающие просветы. Если на фоне сужения сосуда возникнет спазм, может случиться критическая ситуация — из-за оторвавшегося тромба развиться инфаркт или инсульт.

— Что еще вредно для сосудов?

— Ухудшает их состояние злоупотребление алкоголем, лишний вес. Очень опасны стрессы: во время нервных потрясений ухудшается работа сердца, возникают сильные спазмы сосудов. Также на состоянии сосудистой системы отражается то, что человек ест. Следует ограничить жареную, острую, а особенно соленую пищу. Именно она приводит к накоплению жидкости внутри сосуда, ведь соль «тянет» на себя воду. Из-за чрезмерно соленой еды человека могут беспокоить распирающие головные боли, повышенное давление.

Что вредит сосудам Курение.

Злоупотребление алкоголем.

Избыточный вес.

Высокий уровень сахара в крови.

Жареная, острая и соленая еда.

Стрессы.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса в мире может завершиться к июню, если страны предпримут необходимые шаги для борьбы с ней. Напомним, в Украине с 12 марта и до 3 апреля введен карантин для предотвращения распространения опасной инфекции. Кроме того, под эгидой Минздрава начал действовать сайт, который посвящен эпидемии коронавируса COVID-19.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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