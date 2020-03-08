Мир

Коронавирус победим: в Китае от недуга излечился 100-летний мужчина

Подбирающийся все ближе к Киеву коронаравирус можно вылечить даже у людей весьма почтенного возраста.

Об одном из таких случаев рассказывает издание China Daily.

Согласно его информации, в китайской провинции Хубэй столетний мужчина вылечился от COVID-19 и был выписан из больницы в городе Ухань.

Уточняется, что китаец почтенного возраста был госпитализирован 24 февраля; его лечение включало в себя противовирусные препараты, традиционную китайскую медицину, а также переливание плазмы. После 13 дней пациент излечился, и его выписали из больницы.

Отмечается, что помимо коронавируса мужчина страдал болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью.

В феврале мужчина отпраздновал 100-летний юбилей. Таким образом он стал старейшим пациентом, излечившимся от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось о 98-летней китаянке, которая вылечилась от коронавирусной инфекции.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировано более 109 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 80,6 тысячи из них — в Китае. Жертвами инфекции стали 3799 человек, более 60,6 тысяч — излечились.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции. В частности, эксперты развенчали восемь самых популярных мифа о природе коронавируса.

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