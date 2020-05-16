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Шестой коммерческий: из Нью-Йорка в Киев отправился лайнер с 72 украинцами на борту
Из Соединенных Штатов, откуда в период с начала пандемии было репатриировано почти 1,7 тысяч граждан Украины, отправился очередной самолет с возвращающимися домой согражданами.
На борту специального рейса 72 гражданина нашей страны, сообщили в посольстве Украины в США на странице в Facebook.
Самолет отправился из аэропорта Нью-Йорка в Киев в пятницу, 15 мая. Это уже шестой коммерческий спецрейс, который осуществляет авиакомпания «Международные авиалинии Украины».
«Все пассажиры, находящиеся на борту будут обеспечены защитными масками, в частности, и на выходе в аэропорту Борисполь, чтобы иметь возможность безопасно добраться до своих домов или места обсервации», — отметили в посольстве.
Также дипломаты добавили, что, несмотря на то, что с начала карантина из США в Украину спецсамолетами уже доставили более 1700 человек, еще 1200 граждан ждут эвакуации.
Напомним, 12 мая в Украину за минувшие сутки прибыло четыре эвакуационных рейсы из около 600 украинцами на борту. Спецрейсы прибыли в аэропорт «Борисполь» из Баку (Азербайджан), Лондона (Великобритания), Рим (Италии) и Тель-Авива (Израиль).
В целом Украина готовит еще 24 рейса для эвакуации украинский, которые из-за пандемии коронавируса застряли за рубежом.
Как известно, президент Владимир Зеленский обещал, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до четырех самолетов за сутки, а граждане смогут выбрать, каким образом будут проходить обсервацию. Те, у кого есть смартфоны, смогут пройти ее у себя дома с помощью мобильного приложения «Дій дома».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на среду, 13 мая, спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines из Стамбула в Киев отправился самолет со 109 гражданами Украины на борту.6
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