Эвакуация украинцев из США: названы города, откуда отправятся спецрейсы

Украина

Украина продолжает вывозить из других стран своих граждан, которые из-за карантина не могли вернуться домой самостоятельно.

Так, посольство нашей страны в США вместе с авиакомпанией «Международные авиалинии Украины» работают над возможностью отправки нескольких дополнительных спецрейсов из Америки уже в первых числах мая.

Об этом во время онлайн-конференции, организованной Американско-украинском деловым советом (USUBC) рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Укринформ.

«Мы с „Международными авиалиниями Украины“ пытаемся организовать серию специальных рейсов в первые дни мая из Майами, Нью-Йорка и, наверное, других городов», — отметил украинский посол.

В этой связи он подчеркнул, что в период с начала пандемии из США было репатриировано почти 1,2 тыс. граждан Украины четырьмя авиарейсами из Нью-Йорка, Вашингтона, а также Майами. В то же время, по состоянию на данный момент, просьбу о помощи выразило еще примерно такое же количество украинских граждан.

«Сейчас мы имеем еще около 1200 человек, зарегистрированных в нашем списке в посольстве — тех, кто или нуждается в нашей поддержке, или желает вернуться в Украину как можно скорее», — отметил посол.

Он заверил, что сейчас над этим работает большая часть дипломатов Посольства Украины в США. Параллельно, заметил Ельченко, посольство сотрудничает с американскими партнерами с целью расширения поддержки для Украины в период пандемии.

«Мы благодарны американской стороне за предоставление дополнительных $ 9,1 млн в качестве гуманитарной поддержки и помощи в сфере здравоохранения Украины в контексте противостояния COVID-19», — отметил посол.

В этой связи он сообщил, что будет обсуждать с руководством USAID возможности для увеличения этой помощи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 27 апреля в Международный аэропорт Борисполь прибыл самолет из Майами (США), в нем в Украину вернулись 259 человек, из которых почти половина — украинские ученики, которые попали за океан по американской образовательной программе FLEX".

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