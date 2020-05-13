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В числе пассажиров – четвероногий Тайсон: из Турции домой вылетели более 100 украинцев
Из Турции, которая помогла на прошлой неделе эвакуировать из Аргентины девятерых украинцев, вылетел еще один борт с нашими соотечественниками.
Так, в ночь на среду, 13 мая, спецрейсом авиакомпании SkyUp Airlines из Стамбула в Киев отправился самолет со 109 гражданами Украины на борту.
Об этом сообщили в Генеральном консульстве нашей страны в Стамбуле.
«Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, которые проходили лечение в Турции», — уточняют в генконсульстве.
Помимо украинцев на борту находятся 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.
Кроме того, вместе с хозяевам в салоне самолета находятся и трое собак — Тайсон, Фанни и Габриель.
Напомним, за прошедшие сутки в Украину прибыли четыре эвакуационных рейса с 600 украинцами на борту. Самолеты приняли в аэропорту «Борисполь» из Баку (Азербайджан), Лондона (Великобритания), Рим (Италии) и Тель-Авива (Израиль).
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что эвакуация украинцев будет проходить в формате до 4 самолетов за сутки, а граждане смогут выбрать, каким образом будут проходить обсервацию. Те, у кого есть смартфоны, смогут пройти ее у себя дома с помощью мобильного приложения «Дій дома».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в период с начала пандемии из США было репатриировано почти 1,2 тыс. граждан Украины четырьмя авиарейсами из Нью-Йорка, Вашингтона, а также Майами.29
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