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Никаких поцелуев и секса: ученые советуют отложить на месяц интим в случае заражения COVID-19
Вопреки мнению популярного доктора Евгения Комаровского о благотворном влиянии секса на организм во время пандемии коронавируса его коллеги настроены в этом вопросе не столько оптимистически.
По их мнению, выздоровевшие после коронавируса люди должны подождать примерно с месяц, прежде чем снова заниматься сексом.
Об этом пишет New York Post.
Издание ссылается на Веравата Маносутти, старшего медицинского эксперта в Департаменте по контролю за заболеваниями Таиланда, который предлагает сексуальное воздержание.
В исследовании, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), были взяты образцы спермы 38 мужчин с COVID-19 из китайской провинции Хэнань, которая граничит с Уханем.
Исследователи проанализировали образцы 26 января, а затем 16 февраля. Они обнаружили, что в около 16% испытуемых остались следы нового коронавируса в сперме.
В своих результатах ученые отметили, что точной уверенности в том, что болезнь может передаваться половым путем, нет, но людям все же безопаснее перестраховаться.
Такие же рекомендации выдавались и в случаях с заболеванием невенерическими болезнями Зика и Эбола, которые могут распространяться и половым путем. Команда ученых написала: «Наличие вирусов в сперме может быть более распространенным, чем известно сейчас.
Пока что известно, что новый коронавирус в основном распространяется через капли слюны, но пока не ясно, размножается ли вирус в мужских яичках. Исследование JAMA предполагает, что следы вируса обнаружили в сперме из-за несовершенного барьера между кровотоком и частью яичек, где образуется сперма. Поэтому вирус, возможно, попал из крови в сперму.
Ранее «ФАКТЫ» приводили рекомендации и других американских ученых, которые предупредили, что если у одного из партнеров возникли симптомы коронавируса, то от секса лучше временно отказаться. «Даже если вы проживаете вместе, старайтесь соблюдать дистанцию, изолироваться друг от друга. В идеале это должно быть не менее двух метров» — рекомендуют исследователи.
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