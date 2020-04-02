Можно ли заниматься сексом во время пандемии: отвечают британские эксперты

Мир

Коронавирус внес множество изменений в привычный уклад жизни в разных странах мира. Ученые, вирусологи, экономисты, политики, государственные деятели ищут ответы на жизненно важные вопросы. Пожалуй, главный из них — как защитить себя и своих близких от заражения?

Мы получили уже рекомендации и даже прямые указания, как нам вести себя на улице, в супермаркете, больнице. Нам объяснили, что во время пандемии не стоит навещать своих родителей и других родственников пожилого возраста, потому что такие визиты опасны, прежде всего, для них. Нам советуют, как развлечь дома детей, чтобы они не свели вас с ума и сами не обезумели от скуки. Мы знаем, что нужно носить защитные маски, респираторы, перчатки, постоянно мыть руки с мылом и пользоваться антисептиками.

Однако есть одна очень важная тема, которую подавляющее большинство всевозможных экспертов почему-то обходят стороной. Как быть с сексуальными отношениями во время пандемии?

В 1972 году знаменитый американский режиссер и актер Вуди Аллен снял комедию «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить». В фильме высмеиваются как распространенные заблуждения о половой жизни человека, так и ханжеское отношение к сексу. Это было почти 50 лет назад. Похоже, настало время, когда остается только восхититься прозорливостью формулировки, вынесенной Алленом в название картины.

Так что же сегодня, в условиях пандемии коронавируса, которым в мире заразился уже почти миллион человек, нужно знать о сексе обязательно, но мы стесняемся или просто боимся спросить? BBC решила задать несколько наиболее важных вопросов двум британским экспертам. Сильный пол представлял в этой «взрослой» беседе медик, врач отделения скорой помощи Алекс Джордж. Он хорошо знаком британцам, поскольку принимал участие в популярном реалити-шоу «Остров любви». Представителем прекрасного пола стала известная журналистка Аликс Фокс. Она давно уже специализируется на теме сексуального здоровья. Фокс регулярно ведет программу «Случайные флюиды» на радиостанции BBC Radio 1. А те, кто привык черпать информацию в интернете, знают ее по подкасту The Modern Mann.

Первый вопрос напрашивается сам собой. Безопасно ли заниматься сексом во время пандемии коронавируса?

Алекс Джордж считает, что для пар, которые имели сексуальные отношения до начала пандемии, то есть для постоянных партнеров, ничего не изменилось. «Вы живете с этим человеком. У вас общее жизненное пространство. Секс не стал для вас чем-то опасным», — уверен он.

Алекс Джордж

Однако Джордж предупреждает, если у одного из партнеров возникли симптомы коронавируса, от секса придется временно отказаться. «Даже если вы проживаете вместе, старайтесь соблюдать дистанцию, изолироваться друг от друга. В идеале это должно быть не менее двух метров. Но в жизни такое возможно далеко не у всех…» — отметил Алекс.

А Фокс, отвечая на этот вопрос, добавила — нужно помнить, прежде всего, о своем партнере. Допустим, у вас появились симптомы коронавируса. Вы переносите болезнь легко. Но это вовсе не значит, что ваш партнер справится с COVID-19 также легко, как и вы. Подумайте о близком вам человеке.

Наверняка, многие пары интересует вопрос, нужно ли во время пандемии предохраняться с помощью презерватива?

Аликс Фокс полагает, что для постоянных партнеров нет необходимости делать это, если раньше они не пользовались презервативами. Но тут все зависит от того, почему вы этого не делали? Вы не использовали презервативы, потому что оба проверились на венерические заболевания, убедились в том, что их у вас нет, и, доверяя партнеру, либо вообще не предохранялись, либо выбрали принятие противозачаточных препаратов, стараясь не допустить нежелательной беременности. В этом случае все в вашей половой жизни может оставаться без изменений.

Аликс Фокс

Но если вы использовали в качестве предохранения об возможного зачатия прерванный половой акт, то лучше начать пользоваться презервативами, поскольку такой способ весьма рискованный.

Можно ли заразиться коронавирусом, просто прикасаясь к половым органам партнера или партнерши и не доводя дело до совокупления?

Алекс Джордж считает, что подобные сексуальные игры довольно опасны, поскольку партнеры обычно целуются, занимаясь ими. Иными словами, дело не в совокуплении, а в телесном контакте. Лаская половые органы партнера, целуя его, вы рискуете передать вирус, если являетесь его носителем, вместе со слюной или при прикосновении. Если у вас есть какие-то подозрения относительно возможного заражения, нужно избегать подобных контактов также, как и полового акта.

Насколько опасен во время пандемии секс с новым партнером?

Алекс решительно не советует заводить новых партнеров в условиях пандемии. Риск заразиться от малоизвестного вам человека крайне высок.

Фокс с ним совершенно согласна. «Помните, что многие являются носителями этой инфекции, при этом не имея никаких внешних симптомов. Подобные случайные связи создадут новую цепочку заражений. Вы можете быть носителем, не подозревая об этом. Поцелуетесь с новым партнером или переспите с ним, а он или она затем поцелует еще кого-то. И пошло-поехало!» — говорит Аликс.

Предположим, устоять перед контактом с новым партнером не удалось. Поцелуи, объятия… А потом у одного из партнеров возникли симптомы коронавируса. Что делать?

Джордж категоричен — немедленно самоизолироваться! И следить за своими симптомами. В случае ухудшения состояния обратиться в больницу.

Фокс подчеркивает другой важный момент. «Мы должны ответственно подходить не только к своему здоровью, но и к здоровью своих партнеров. Если у вас возникли симптомы, а вы недавно с кем-то обнимались и целовались, обязательно уведомите о своем самочувствии этого человека. И обратная ситуация. У вас симптомов нет, а ваш новый знакомы или знакомая сообщает вам, что заболел. Конечно, вам тут же нужно самоизолироваться!» — советует Аликс.

Получается, что, если у вас нет постоянного сексуального партнера, во время пандемии лучше воздерживаться от секса! А как же психологические и физиологические проблемы? Как расходовать сексуальную энергию? Как быть тем, кто не выносит одиночество?

На эти вопросы решила ответить Фокс. Она считает, что коронавирус заставил или еще заставит многих из нас пересмотреть свои взгляды на полноценную сексуальную жизнь. Получить сексуальное удовлетворение можно разными способами без физического контакта с другим человеком. При этом еще и доставить удовольствие этому другому.

«Я знаю, что некоторые пары начали сейчас писать друг другу эротические рассказы… Люди дают волю своим сексуальным фантазиям и делятся ими с теми, кто вынужден соблюдать карантин», — сказала Аликс.

Она также обратила внимание и на другую проблему. Самоизоляция свела под одной крышей множество пар, которые знакомы совсем недавно. Эти партнеры впервые попробовали жить вместе в замкнутом пространстве. И тут оказывается, что многие их привычки не совпадают. В том числе сексуальные. У них разные либидо. Одному партнеру хочется секса тогда, когда другой не в настроении. Начинаются взаимные обиды. А порой доходит до того, что в современном обществе принято называть сексуальным насилием. Коронавирус подталкивает нас к тому, что эти интимные моменты нужно проговаривать друг с другом, проявляя уважение и взаимопонимание.

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