Здоровье и медицина

"Очень рекомендую": доктор Комаровский рассказал, почему секс при коронавирусе — это хорошо (видео)

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский снова ответил на актуальные вопросы относительно коронавируса COVID-19.

В частности, одного из подписчиков доктора интересовало, нормальна ли ситуация, когда инфицированный самоизолировавшийся человек испытывает сексуальное влечение, и что ему с этим делать.

По словам Комаровского, сохранение полового влечения свидетельствует о том, что человек переносит болезнь в легкой форме, «ибо, когда размножаться хочется больше, чем жить — это очень хороший симптом».

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В то же время партнером для секса в сложившейся ситуации может быть только муж/жена или сожитель/cожительница больного, ведь приглашать к себе посторонних нельзя.

«Не зная вашего эпидемиологического статуса, то есть, я не знаю, продолжаете ли вы выделять вирус в окружающую среду или нет, я не могу вам предложить пригласить кого-то к себе домой. Есть под рукой — очень рекомендую, нет под рукой — потерпите», — посоветовал Комаровский.

Также он раскритиковал введенное в некоторых европейских странах ограничение на совместные прогулки — так, в соседней Польше минимальное расстояние между двумя людьми должно быть не менее двух метров (при этом дома эти же люди находятся рядом на значительно более близком расстоянии).

По мнению Комаровского, который ранее критиковал решения правительства об ужесточении карантинного режима, поскольку в Европе задействованы мобильные программы для контроля за перемещением граждан, так властям проще отслеживать соблюдение ограничений.

Напомним, в Киеве с понедельника, 6 апреля, вводится запрет на посещение парков и скверов.

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