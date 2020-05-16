- 08:15 Футболист сборной Украины стал чемпионом Бельгии
- 08:13 "Просто еще один мертвый солдат": волонтер мощно обратилась к украинцам, покупающим российские товары
- 08:02 Если Зеленский и Ko начнут подковерные игры с Путиным, Кремль их легко переиграет, — Александр Данилюк
- 07:41 Под Киевом пьяные женщины напали на полицейских
- 07:15 Задождит и похолодает: синоптики рассказали о погоде на выходных
- 06:15 Нардепа Дубинского не пустили на эфир к Савику Шустеру: что произошло
- 05:55 Цукерберг положил глаз на Африку: Facebook проложит кабель длиной 37 тыс км вокруг Черного континента
- 05:30 Никаких поцелуев и секса: ученые советуют отложить на месяц интим в случае заражения COVID-19
- 04:45 Шестой коммерческий: из Нью-Йорка в Киев отправился лайнер с 72 украинцами на борту
- 03:56 Не больше шести ложечек сахара в день: медики сделали женщинам важное предостережение
- 03:32 Выглядит моложе сына: женщина рассказала о секретах своей "молодости"
- 02:54 Стриптиз помог: женщина привлекла мужа к уборке в доме при помощи сексуального танца
Под Киевом пьяные женщины напали на полицейских (видео)
Под Киевом в городе Буча двое женщин средних лет напали на полицейских. Гражданкам не понравилось, что патрульные остановили их автомобиль и требуют от водителя провериться на алкотестере.
Остановив «ВАЗ-2107» за нарушение правил, патрульные столкнулись с активным сопротивлением. Мужчина за рулем категорически отказывался пройти тест на алкоголь, хотя признаки опьянения были заметны. Группа поддержки в лице двух пассажирок авто вступилась за своего приятеля. Агрессивные женщины набросились на полицейских и стали срывать с них медицинские маски.
Успокоились нарушительницы, лишь когда на руках сомкнулись наручники. Женщины 31 и 36 лет помещены в изолятор, а в дальнейшем до окончания следствия задержанных могут перевести в СИЗО. Если будет доказано умышленное нападение на полицейских, жительницам Бучи грозит ограничение либо лишение свободы на пять лет.
Водителю также не удалось уйти от наказания. Составлены протоколы за пьяное вождение и за управлением автомобилем без документов (ст. 130 и 126 КУоАП).
Напомним, ранее жители Бучи стали свидетелями безобразной выходки со стороны депутата горсовета. Представительница власти пыталась прорваться на почту без маски и игнорируя очередь. За сделанное замечание депутат набросилась с кулаками на женщину.
До этого полиция в Буче задержала агрессивного мужчину, отобравшего у продавщицы магазина 4 тысячи гривен и потратившего деньги на продукты и водку.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»469
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Просто еще один мертвый солдат": волонтер мощно обратилась к украинцам, покупающим российские товары
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..