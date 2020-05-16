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Происшествия

Под Киевом пьяные женщины напали на полицейских (видео)

7:41 16 мая 2020
полиция
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Под Киевом в городе Буча двое женщин средних лет напали на полицейских. Гражданкам не понравилось, что патрульные остановили их автомобиль и требуют от водителя провериться на алкотестере.

Остановив «ВАЗ-2107» за нарушение правил, патрульные столкнулись с активным сопротивлением. Мужчина за рулем категорически отказывался пройти тест на алкоголь, хотя признаки опьянения были заметны. Группа поддержки в лице двух пассажирок авто вступилась за своего приятеля. Агрессивные женщины набросились на полицейских и стали срывать с них медицинские маски.

Успокоились нарушительницы, лишь когда на руках сомкнулись наручники. Женщины 31 и 36 лет помещены в изолятор, а в дальнейшем до окончания следствия задержанных могут перевести в СИЗО. Если будет доказано умышленное нападение на полицейских, жительницам Бучи грозит ограничение либо лишение свободы на пять лет.

Водителю также не удалось уйти от наказания. Составлены протоколы за пьяное вождение и за управлением автомобилем без документов (ст. 130 и 126 КУоАП).

Напомним, ранее жители Бучи стали свидетелями безобразной выходки со стороны депутата горсовета. Представительница власти пыталась прорваться на почту без маски и игнорируя очередь. За сделанное замечание депутат набросилась с кулаками на женщину.

До этого полиция в Буче задержала агрессивного мужчину, отобравшего у продавщицы магазина 4 тысячи гривен и потратившего деньги на продукты и водку.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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