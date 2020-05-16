Украина

"Просто еще один мертвый солдат": волонтер мощно обратилась к украинцам, покупающим российские товары

Покупая российскую продукцию в Украине и посещая российские магазины, важно не забывать о цене. А цена — это еще один убитый украинский военный на Донбассе. Об этом напомнила блогер и волонтер фонда «Вернись живым», использующая псевдоним Хина Члек.

«Российские товары стоят 200. Не гривен, не долларов, не рублей. Просто 200. Просто еще один мертвый украинский солдат на Донбассе… Бессмысленно и страшно, когда эти деньги заплачены в Украине. Хуже всего — что так бывает», — отмечает волонтер.

Блогер обратила внимание, что в Украине снова открываются магазины, где торгуют товарами с российской символикой. Предупреждения на ценниках о том, что товары произведены в России, стали мелкими и незаметными.

«На седьмом году война стала такой бытовой деталью, что в столице Украины открываются магазины с вещами, „украшенными“ очертаниями зданий столицы соседнего государства. Той, откуда отдаются приказы направить танки на Донбасс. Хотите пасту или куртку? Пожалуйста, с вас 200. Два по 200, если хотите оба», — отмечает блогер.

«Можно принципиально не покупать российских товаров. Можно не покупать их, выбирая более качественные украинские или других производителей. Но самое главное — помнить их цену: каждая такая покупка стоит 200. Давайте думать, готовы ли мы оплачивать такие счета», — предлагает волонтер.

Напомним, с началом российской агрессии ряд магазинов поддержали инициативу о том, чтобы маркировать особым образом ценники под российской продукцией. Депутаты предлагали закрепить эту норму в законе и выполнять на всеукраинском уровне.

Фото varta.com.ua



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