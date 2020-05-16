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Еще одно военное преступление: оккупанты начинают "призывную кампанию" в Крыму
В оккупированном Крыму Россия начала призывную кампанию. В армию страны-агрессора собираются призвать 3300 крымчан. Служить их отправят за пределы аннексированного полуострова — в Южный округ (Ростов-на-Дону) и другие военные округа.
Как сообщает Крым. Реалии, 20 мая ожидается первая отправка призывников из оккупированного Крыма в российскую армию, а в целом призывная кампания продлится до 15 июля.
Украинские органы прокуратуры и представительство президента напомнили, что призыв жителей захваченного полуострова в армию страны-оккупанта является системным военным преступлением. Прокуратура АРК готова проконсультировать крымчан, получивших повестки для прохождения службы в российской армии.
Напомним, Россия не только призывает в свою армию крымчан, но и выносит приговоры юношам-уклонистам. По результатам каждой призывной кампании осуждают приблизительно по 20−30 молодых жителей оккупированного полуострова.78
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!