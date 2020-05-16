26.59 / 26.83 28.54 / 28.95
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Еще одно военное преступление: оккупанты начинают "призывную кампанию" в Крыму

9:15 16 мая 2020
крым армия
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В оккупированном Крыму Россия начала призывную кампанию. В армию страны-агрессора собираются призвать 3300 крымчан. Служить их отправят за пределы аннексированного полуострова — в Южный округ (Ростов-на-Дону) и другие военные округа.

Как сообщает Крым. Реалии, 20 мая ожидается первая отправка призывников из оккупированного Крыма в российскую армию, а в целом призывная кампания продлится до 15 июля.

Украинские органы прокуратуры и представительство президента напомнили, что призыв жителей захваченного полуострова в армию страны-оккупанта является системным военным преступлением. Прокуратура АРК готова проконсультировать крымчан, получивших повестки для прохождения службы в российской армии.

Напомним, Россия не только призывает в свою армию крымчан, но и выносит приговоры юношам-уклонистам. По результатам каждой призывной кампании осуждают приблизительно по 20−30 молодых жителей оккупированного полуострова.

78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кенни Сэнсом

Знаменитый экс-футболист борется за жизнь после пьяной драки (фото)

Мина

"Преступление, барыжничество, слабоумие?": в сети бурно обсуждают уничтожение Украиной миллионов мин

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

полиция

Под Киевом пьяные женщины напали на полицейских (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер