Украина

Все больше склоняюсь в тому, что между Зеленским и Путиным есть договоренность по Донбассу, — Данилюк

Обещания Владимира Зеленского о мире на Донбассе и слова главы Офиса президента о «плане Б» намекают на существование неких договоренностей с Россией. Поэтому обществу важно знать, что это за договоренности. А команде президента не стоит забывать о коварстве Кремля. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны и экс-советник Зеленского Александр Данилюк.

«Подобные заявления (о мире на Донбассе) можно делать лишь тогда, когда есть договоренность с Российской Федерацией. Иначе это пустые слова. Но если человек так уверенно говорит, у всех возникает вопрос: что же это за договоренность? Очень хотелось бы, чтобы на Банковой внесли ясность», — признался экс-секретарь СНБО.

Сам Данилюк склоняется к мнению, что договоренности с Россией все-таки есть, и это настораживает, потому что закулисные «договорняки» с Кремлем обычно плохо заканчиваются.

«Если наша власть перейдет „красные линии“ и начнет подковерные игры с Российской Федерацией, Кремль ее переиграет однозначно, просто на раз-два, потому что россияне в этом мастера», — уверен экс-советник.

Если же слова главы Офиса президента продиктованы желанием сберечь рейтинг Зеленского, то такой вариант Данилюка тоже не радует: «Аматорские подходы, чтобы сберечь лицо, — зачем они? Что, мы мало жизней потеряли в таких играх? Поэтому пояснение одно из двух: либо рейтинг, либо договоренности».

Какие шаги власти особенно опасны и чего нельзя делать ни в коем случае, в интервью Данилюка «ФАКТАМ» «Если Зеленский и Ko начнут подковерные игры с Путиным, Кремль их легко переиграет».

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