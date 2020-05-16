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Происшествия

Под Киевом сын-наркоман зверски расправился с матерью-"ведьмой": подробности жуткого преступления (видео)

10:46 16 мая 2020
Убийство
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Киевской области мужчина убил свою 73-летнюю мать и расчленил ее тело. Так, 38-летний сын вырезал матери легкие, часть руки, а потом отрезал голову. После убийства Денис бродил по улицам весь в крови и даже успел сходить в магазин.

Убийца сам позвонил в полицию. Он рассказал правоохранителям, что его мать — ведьма и постоянно за ним наблюдала. Он отрезал ей голову, потому что даже после смерти женщина продолжала разговаривать. Соседи говорят, то мужчина увлекался сатанинской литературой.

Однако, есть и более банальная версия. Мужчина употреблял наркотики и знал, что брат, который живет в Швейцарии, шлет матери деньги. По словам соседей, они слышали, как сын требовал отдать ему банковскую карточку. Несмотря на крики, они не вызвали полицию, поскольку мать всегда защищала сына.

За убийство Денису светит пожизненное лишение свободы, но он может избежать наказания. Соседи рассказали, что еще несколько лет назад родители за деньги сделали сыну справку о невменяемости, чтобы он не загремел за решетку за кражу.

Как писали «ФАКТЫ», недавно жестокое двойное убийство произошло во Львове. Там парень зарезал свою мать и тетку.

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