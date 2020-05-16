Арбитр финала Евро-2016 рассказал, как знаменитый футболист схватил его ниже пояса (фото, видео)

Спорт

Знаменитый английский футбольный арбитр Марк Клаттенбург, в свое время судивший топовые матчи АПЛ, Лиги чемпионов, чемпионатов мира и Европы (в частности, финал Лиги чемпионов-2016 «Реал» — «Атлетико» и решающий поединок Евро-2016 Португалия — Франция), в откровенном интервью изданию Daily Mail рассказал о футболистах, которые его раздражали.

В частности, 45-летний экс-рефери, ставший в 2016 году лучшим арбитром мира, признался, что однажды знаменитый экс-форвард «Ньюкасла», «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и сборной Уэльса Крейг Беллами (забивал в английской премьер-лиге за 8 клубов!) схватил его ниже пояса.

«Я понял, что с ним будет тяжело, когда он сжал мне яйца в подтрибунке стадиона «Этихад», — признался Марк Клаттенбург. - Скорее всего, это была шутка. Тогда я воспринял это именно так. Но вот вам немного контекста.

Все началось в 2009-м, когда я удалил Беллами в матче против «Болтона». Сначала я дал ему желтую за споры, хотя мог бы и удалить, настолько там были крепкие выражения. А вторую желтую показал за симуляцию, хотя потом на повторе увидел, что там был пенальти. Представьте, как он разъярился! Наверное, против Крейга тогда сыграла плохая репутация среди судей: он столько спорил, что это уже никого не убеждало.

В перерыве той игры я спросил у кого-то из тренерского штаба «Сити», как они вообще работают с ним каждую неделю. А они написали на меня жалобу за это. Что сказано во время игры, там и должно оставаться. Если бы я писал жалобы на все, что кричат в мой адрес, игроки бы получали дисквалификации каждую неделю.

Повезло, что мне не приходилось судить Беллами в начале карьеры. Он тогда играл в «Ньюкасле», а я фанат «Ньюкасла». Жаль, что он не задержался в команде подольше".

У Марка Клаттенбурга и Крейга Беллами были сложные отношения

Отметим, что Марк Клаттенбург, у которого, поговаривали, случались проблемы не только с бизнесом (его энергетическая компания обанкротилась), но и с наркотиками и азартными играми, не раз оказывался в центре громких скандалов.

К примеру, в 2005 году бригада во главе с Клаттенбургом прозевала чистейший гол «Тоттенхэма» в ворота «Манчестер Юнайтед». На 89-й минуте матча АПЛ при счете 0:0 после удара с центра поля игрока «шпор» Педро Мендеса голкипер «МЮ» Рой Кэррол буквально забросил мяч в свои ворота и сумел выудить его оттуда, когда тот уже на полметра был за линией. Гол, похоже, видели все, но только не Клаттенбург и его ассистенты.

В 2012-м Марк попал в расистский скандал. «Челси» настаивал на том, что рефери во время матча сказал темнокожему игроку команды Джону Оби Микелу: «Заткнись, обезьяна». Марк после этого даже не судил в течение трех недель. Однако по итогам расследования Футбольной ассоциации Англии с Марка были сняты подозрения в употреблении оскорбительных выражений в адрес Оби Микела. Более того, FA дисквалифицировала на три игры за угрозы арбитру самого игрока «Челси».

А в 2014 году Клаттенбург был отстранен на неделю от судейства из-за крайне любопытной истории. Рефери бросил свою судейскую бригаду и самостоятельно добирался до Ньюкасла на своей машине, что согласно правилам FA делать нельзя в целях собственной безопасности. Причина быстрой отлучки рефери — он не успевал… на концерт Эда Ширана.

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Фото Getty Images

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