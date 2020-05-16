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Мир

Италия открывает границы для туристов: названа дата

13:25 16 мая 2020
италия
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Италия объявила, что постепенно отменяет карантинные ограничения. С 3 июня страна готова снова принимать туристов из стран Евросоюза и Шенгенской зоны. Кроме того, с той же даты будут полностью отменены ограничения на поездки между регионами Италии.

Итальянцы первыми в Европе ввели карантин на общенациональном уровне. После того, как пошло на спад число летальных случаев от COVID-19, жесткие ограничения стали постепенно отменяться. 4 мая открылись парки, 18 мая возобновят работу магазины и рестораны. Тогда же людям разрешат посещение храмов и поездки в пределах региона без заполнения специальной декларации.

Пока Италия ослабляет карантин, другие популярные у туристов страны не спешат отказываться от ограничений. Так, например, Греция напротив — продлила до 31 мая запрет на въезд гражданам не из стран ЕС. Немногочисленные исключения сделаны для врачей, гуманитарных миссий, обладателей долгосрочных виз. Также объявлено, что пока что международные рейсы будет принимать исключительно аэропорт в Афинах. Из ряда стран (Албания, Северная Македония, Турция) пассажиров не будут принимать как минимум до 14 июня.

Напомним, о восстановлении туристического потока в страну задумались в Испании, Чехии и странах Балтии. Об этом подробно в статье «ФАКТОВ» Туристический сезон-2020: какие зарубежные курорты и когда откроются для иностранцев.

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