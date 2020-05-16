- 13:25 Италия открывает границы для туристов: названа дата
- 13:17 «Не надо делать трагедии из смерти 200 человек»: глава украинского биатлона удивил заявлением о коронавирусе
- 12:34 Больницы не информируют о всех случаях COVID-19 среди медиков — Ляшко
- 12:20 У киевлян две недели не будет горячей воды: в каких районах начались массовые отключения
- 12:14 Узнайте, к чему готовиться: гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака
- 12:05 Американские полицейские пересаживаются на украинские электробайки
- 11:50 Экс-тренер «Динамо» Хацкевич вывел свою команду в элитный российский дивизион
- 11:48 В Хмельницком пьяный дебошир угрожал убить семью и обстрелял полицейских
- 11:26 Степанов объяснил, почему украинцев не будут массово тестировать на коронавирус
- 10:46 Под Киевом сын-наркоман зверски расправился с матерью-"ведьмой": подробности жуткого преступления
- 10:43 «Евровидение-2020»: где и когда смотреть финальный концерт
- 10:22 Все больше склоняюсь в тому, что между Зеленским и Путиным есть договоренность по Донбассу, — Данилюк
Италия открывает границы для туристов: названа дата
Италия объявила, что постепенно отменяет карантинные ограничения. С 3 июня страна готова снова принимать туристов из стран Евросоюза и Шенгенской зоны. Кроме того, с той же даты будут полностью отменены ограничения на поездки между регионами Италии.
Итальянцы первыми в Европе ввели карантин на общенациональном уровне. После того, как пошло на спад число летальных случаев от COVID-19, жесткие ограничения стали постепенно отменяться. 4 мая открылись парки, 18 мая возобновят работу магазины и рестораны. Тогда же людям разрешат посещение храмов и поездки в пределах региона без заполнения специальной декларации.
Пока Италия ослабляет карантин, другие популярные у туристов страны не спешат отказываться от ограничений. Так, например, Греция напротив — продлила до 31 мая запрет на въезд гражданам не из стран ЕС. Немногочисленные исключения сделаны для врачей, гуманитарных миссий, обладателей долгосрочных виз. Также объявлено, что пока что международные рейсы будет принимать исключительно аэропорт в Афинах. Из ряда стран (Албания, Северная Македония, Турция) пассажиров не будут принимать как минимум до 14 июня.
Напомним, о восстановлении туристического потока в страну задумались в Испании, Чехии и странах Балтии. Об этом подробно в статье «ФАКТОВ» Туристический сезон-2020: какие зарубежные курорты и когда откроются для иностранцев.48
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Все больше склоняюсь в тому, что между Зеленским и Путиным есть договоренность по Донбассу, — Данилюк
«Не надо делать трагедии из смерти 200 человек»: глава украинского биатлона удивил заявлением о коронавирусе
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...