«Боруссия» Д. — «Шальке»: где смотреть онлайн матчи немецкой бундеслиги 16 мая

Спорт

В субботу, 16 мая, после двухмесячной паузы, вызванной пандемией коронавируса в мире, возобновляются баталии чемпионата Германии по футболу.

В первый игровой день состоятся шесть поединков 29-го тура бундеслиги, которые в прямом эфире покажут украинские телеканалы «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» или видеосервис Megogo. Отметим, что в центральном поединке тура (рурское дерби!) сойдутся бывшие клубы Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки — дортмундская «Боруссия» и «Шальке» из Гельзенкирхена. А соперник «Шахтера» в Лиге Европы «Вольфсбург», недавно потерявший из-за травмы ведущего защитника, проведет гостевой матч с «Аугсбургом».

Чемпионат Германии. 29-й тур

16 мая (суббота)

«Боруссия» Д. — «Шальке» 16:30 «Футбол 1», Megogo

«Аугсбург» — «Вольфсбург» 16:30 «Футбол 3», Megogo

«Лейпциг» — «Фрайбург» 16:30 «Футбол 2», Megogo

«Фортуна» — «Падерборн» 16:30 Megogo

«Хоффенхайм» — «Герта» 16:30 Megogo

«Айнтрахт» — «Боруссия» М. «Футбол 1», Megogo

Отметим, что все матчи чемпионата Германии будут проходить при пустых трибунах. На каждый стадион допускают не более 322 человек (футболисты, тренеры, судьи, клубные делегации, мальчики, подающие мячи, работники телевидения и пишущих СМИ). Все, кто не на футбольном поле (в том числе запасные игроки), обязательно должны быть в защитных масках. Рукопожатия и командные фото запрещены, не рекомендованы плевки на поле. Зато разрешены рекомендованные ФИФА пять замен футболистов.

А еще — никаких животных. Впервые за 12 лет на домашнем матче «Кельна» (17 мая принимает «Майнц») не будет живого талисмана клуба козла Хеннеса, впервые в истории давшего недавно потомство, а «Айнтрахт» не сможет запустить в полет своего орла.

Положение лидеров после 25 туров: 1. «Бавария» — 55 очков; 2. «Боруссия» Д. — 51; 3. «Лейпциг» — 50; 4. «Боруссия» М. — 49; 5. «Байер» — 47; 6. «Шальке» — 37; 7. «Вольфсбург» — 36.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионат Франции по футболу из-за пандемии COVID-19 финишировал досрочно.

Фото Twitter ФК «Боруссия» Д.

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