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Пожилая жительница Полтавы пешком отправилась в Киев, потому "надо было срочно"
В городе Борисполе Киевской области патрульная полиция пришла на выручку пенсионерке-путешественнице. 67-летняя жительница Полтавы пешком отправилась из родного города в столицу. Расстояние женщину не напугало, хотя пройти предстояло 350 километров.
Пожилую путешественницу заметили на харьковской трассе. Женщина, каким-то образом преодолев около трехсот километров, в медицинской помощи не нуждалась и заявила, что чувствует себя хорошо.
На вопрос, что сподвигло полтавчанку на подобные подвиги, пенсионерка ответила, что в столицу ей нужно было срочно, а из-за карантина ни автобусы, ни маршрутки из Полтавы в Киев не ездили. Инспекторы патрульной полиции нашли водителя, согласившегося доставить женщину в Киев.
Напомним, это уже не первый случай, когда патрульным приходится помогать гражданам добраться до места назначения. Так, в Запорожье инспекторы помогли вернуться домой девочке, забытой в маршрутке. А в Киеве патрульные спасли мужчину, сбитого машиной.372
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