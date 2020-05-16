26.60 / 26.83 28.55 / 28.95
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожилая жительница Полтавы пешком отправилась в Киев, потому "надо было срочно"

14:06 16 мая 2020
бабушка
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В городе Борисполе Киевской области патрульная полиция пришла на выручку пенсионерке-путешественнице. 67-летняя жительница Полтавы пешком отправилась из родного города в столицу. Расстояние женщину не напугало, хотя пройти предстояло 350 километров.

Пожилую путешественницу заметили на харьковской трассе. Женщина, каким-то образом преодолев около трехсот километров, в медицинской помощи не нуждалась и заявила, что чувствует себя хорошо.

На вопрос, что сподвигло полтавчанку на подобные подвиги, пенсионерка ответила, что в столицу ей нужно было срочно, а из-за карантина ни автобусы, ни маршрутки из Полтавы в Киев не ездили. Инспекторы патрульной полиции нашли водителя, согласившегося доставить женщину в Киев.

Напомним, это уже не первый случай, когда патрульным приходится помогать гражданам добраться до места назначения. Так, в Запорожье инспекторы помогли вернуться домой девочке, забытой в маршрутке. А в Киеве патрульные спасли мужчину, сбитого машиной.

372

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

бабушка

Пожилая жительница Полтавы пешком отправилась в Киев, потому "надо было срочно"

в Киеве прооперировали аневризму больной COVID-19

«У жены случился инсульт, требовалась срочная операция, — и тут у нее выявили коронавирус»

Одесский медуниверситет

Коррупция в вузе или личные обстоятельства: в Одессе расследуют самоубийство студента медуниверситета

путин зеленский

Все больше склоняюсь в тому, что между Зеленским и Путиным есть договоренность по Донбассу, — Данилюк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер