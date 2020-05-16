Происшествия

Под Винницей пьяная женщина на авто сбила мать с двумя детьми (фото)

В Казатине на Виннитчине нетрезвая водитель Opel Vectra сбила женщину, которая везла на велосипеде двоих детей — пяти и семи лет. Напомним, в 2019 году в Украине поймали 115 тысяч пьяных водителей за рулем, под их колесами погибли 106 человек, а еще 1616 оказались в больнице с травмами.

Инцидент произошел около 19:00 15 мая, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

В результате ДТП мать и двое ее детей получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

На месте ДТП

По факту аварии открыто уголовное производство, а транспортное средство нарушительницы помещено на штрафплощадку.

Напомним, в Херсоне вынесли жесткий приговор по смертельному ДТП на Бериславском шоссе. Тогда под колесами КаМАЗа погибла велосипедистка, а ее друг серьезно пострадал.

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