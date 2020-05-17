26.56 / 26.82 28.45 / 28.93
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Кухня" переболела коронавирусом

8:43 17 мая 2020
Звезда сериала «Кухня» переболела коронавирусом
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Известная по сериалу «Кухня» актриса Мария Горбань, которая в конце 2018 года перенесла операцию на голосовых связках, инфицировалась коронавирусом. В своем Instagram звезда сообщила, что COVID-19 переболела вся ее семья.

По словам Марии, у нее болезнь протекала тяжело — с жутким кашлем, высокой температурой и «жутким выкручиванием всего тела». Ради безопасности семьи ей пришлось самоизолироваться на даче, однако это не помогло.

Также звезда призналась, что даже поборов болезнь и получив негативные тесты на коронавирус, ее обоняние не восстановилось до конца.

Напомним, ранее стало известно о заболевании пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и его супруги, известной экс-фигуристки Татьяны Навки.

А российская певица Надежда Бабкина, которая перенесла коронавирус, все еще восстанавливается после заболевания.

333

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Украинцу пришлось выложить более 25 тыс. грн за «бесплатное» лечение от коронавируса

Украинцу пришлось выложить более 25 тыс. грн за «бесплатное» лечение от коронавируса

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Обеззараживание улиц в Китае

ВОЗ сделала неожиданное заявление о заражении коронавирусом через касание поверхностей

Путин бессилен, но оставлять Украину в покое не собирается: политолог озвучил прогноз

Путин бессилен, но оставлять Украину в покое не собирается: политолог озвучил прогноз

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер