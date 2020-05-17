Звезда сериала «Кухня» переболела коронавирусом

Шоу-бизнес

Известная по сериалу «Кухня» актриса Мария Горбань, которая в конце 2018 года перенесла операцию на голосовых связках, инфицировалась коронавирусом. В своем Instagram звезда сообщила, что COVID-19 переболела вся ее семья.

По словам Марии, у нее болезнь протекала тяжело — с жутким кашлем, высокой температурой и «жутким выкручиванием всего тела». Ради безопасности семьи ей пришлось самоизолироваться на даче, однако это не помогло.

Также звезда призналась, что даже поборов болезнь и получив негативные тесты на коронавирус, ее обоняние не восстановилось до конца.

Напомним, ранее стало известно о заболевании пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и его супруги, известной экс-фигуристки Татьяны Навки.

А российская певица Надежда Бабкина, которая перенесла коронавирус, все еще восстанавливается после заболевания.

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