Спорт

«Поражены 75 процентов легких. Не разговаривает»: отец Хабиба продолжает борьбу за жизнь

Врачи военного госпиталя в Москве продолжают борьбу за жизнь 57-летнего отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (на фото с сыном), перенесшего инсульт после осложнений на фоне коронавируса.

«Он до сих пор лежит в больнице в Москве. У него 75% легких поражено, и он перенес инсульт. Ему сделали шунтирование, ввели в кому, затем сами врачи его вывели из комы. Но он не может разговаривать, состояние тяжелое. Все надеемся на его выздоровление», — цитирует друга семьи Нурмагомедовых, комментатора Рамазана Рабаданова sportrbc.ru.

Напомним, что еще в апреле Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы. Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Некоторое время Нурмагомедов-старший находился в коме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бойца ММА россиянина Дмитрия Кузнецова жестоко избили за песню, в которой высмеивается Хабиб.

Фото Twitter Хабиба Нурмагомедова

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