Украина

В Украине чтят память жертв политических репрессий: что важно знать об этом дне

В Украине в третье воскресенье мая, отмечают День памяти жертв политических репрессий. Памятная дата появилась в календаре с 2007 года, чтобы привлечь внимания к трагическим событиям, вызванным насильственным насаждением коммунистической идеологии в Украине.

В 12:00 17 мая запланирована всеукраинская онлайн-акция «Звон памяти».

Традиционным местом почтения памяти жертв репрессий в Украине является Быковнянский лес под Киевом, где находится самое большое из ныне известных мест захоронения жертв репрессий. По разным оценкам, здесь могут покоиться останки более 100 тысяч репрессированных.

С утра 17 мая мемориал в Быковне посетил президент Украины Владимир Зеленский, который возложил цветы к братской могиле и к памятному знаку польских захоронений.

«Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чуждая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному устройству цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы», — заявил президент.

По оценкам Института национальной памяти, с начала 20-х и до конца 80-х годов ХХ века в Украине незаконно арестовали почти 1,5 миллиона человек, в т. ч. только в 1937−38 годах осудили 197 617 человек, из которых 122 237 человека были приговорены к казни.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о массовых репрессиях против украинской интеллигенции — по сфальсифицированному сталинскими карательными органами делу «Спілки визволення України» пострадали около трех тысяч человек. О геноциде украинского народа во время искусственных Голодоморов читайте в статье «94-летняя свидетельница Голодомора Вера Квят: «Никогда не забуду плачущего малыша, который пытался добыть молоко из груди умершей матери».

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter