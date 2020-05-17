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В Украине чтят память жертв политических репрессий: что важно знать об этом дне
В Украине в третье воскресенье мая, отмечают День памяти жертв политических репрессий. Памятная дата появилась в календаре с 2007 года, чтобы привлечь внимания к трагическим событиям, вызванным насильственным насаждением коммунистической идеологии в Украине.
В 12:00 17 мая запланирована всеукраинская онлайн-акция «Звон памяти».
Традиционным местом почтения памяти жертв репрессий в Украине является Быковнянский лес под Киевом, где находится самое большое из ныне известных мест захоронения жертв репрессий. По разным оценкам, здесь могут покоиться останки более 100 тысяч репрессированных.
С утра 17 мая мемориал в Быковне посетил президент Украины Владимир Зеленский, который возложил цветы к братской могиле и к памятному знаку польских захоронений.
«Шокируют колоссальные масштабы преступлений и их антигуманная природа. Абсолютно чуждая как законам нормального человеческого бытия, так и общественному устройству цивилизованного мира. Тоталитарная машина без колебаний уничтожала на своем пути человеческие жизни и судьбы», — заявил президент.
По оценкам Института национальной памяти, с начала 20-х и до конца 80-х годов ХХ века в Украине незаконно арестовали почти 1,5 миллиона человек,
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о массовых репрессиях против украинской интеллигенции — по сфальсифицированному сталинскими карательными органами делу «Спілки визволення України» пострадали около трех тысяч человек. О геноциде украинского народа во время искусственных Голодоморов читайте в статье «94-летняя свидетельница Голодомора Вера Квят: «Никогда не забуду плачущего малыша, который пытался добыть молоко из груди умершей матери».53
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