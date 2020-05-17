Когда банки и финансовые компании начнут штрафовать должников по кредитам

Деньги

В условиях карантина, когда сотни тысяч украинцев оказались частично или полностью без работы, людям стало сложнее выполнять многие свои финансовые обязательства, в частности выплачивать кредиты. А задержка с платежами может привести к начислению штрафных санкций. Поэтому еще в начале карантина правительство потребовало от кредиторов не накладывать штрафы за просроченные платежи граждан и бизнеса. Однако на днях парламент принял еще и специальный антикризисный закон, который призван защитить интересы кредиторов на время карантина. Так для чего был принят отдельный закон и как именно он сможет защитить заемщиков от кредиторов? Давайте разберемся.

С 1 мая кредиторы имели возможность штрафовать и должников

Дело в том, что ранее утвержденные антикризисные изменения в законодательство освободили заемщиков от ответственности за просрочку выплат с 1 марта по 30 апреля. Таким образом с 1 мая кредиторы получили законное право штрафовать должников. Поэтому законодатели разработали законопроект о продлении льготного периода, правда, утвердить его депутаты смогли только 13 мая.

Если заемщик кредита в период действия карантина или в течение 30 дней после его отмены просрочил плату по кредиту, то он освобождается от обязанности уплатить неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

Документ продлевает период без санкций до конца месяца, в котором завершится карантин. То есть, если карантин будет отменен в июне, то заемщики смогут штрафовать должников только с июля. Справедливости ради стоит отметить, что банки с 1 мая по собственной инициативе не штрафовали должников, хотя формально имели на это право.

Рассказать подробнее о нормах нового закона «ФАКТЫ» попросили управляющего партнера Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидата экономических наук Евгения Невмержицкого.

— В каких случаях банкам запрещено накладывать штрафные санкции на заемщиков, согласно данному законопроекту?

— Банкам запрещено накладывать санкции в период действия карантина без указания ограничительных условий, то есть это касается всех заемщиков. Такой подход является логичным, так как последствия карантина затронули абсолютно всех без исключения.

— На какие именно штрафные санкции распространяются нормы законопроекта?

— Банкам запрещено накладывать штрафные санкции за просрочку платежей по потребительским, а также ипотечным кредитам. И об этом банки должны информировать клиентов.

Действие закона распространяется на всех кредиторов, включая компании выдающие «быстрые кредиты»

— Могут ли банки изменять, в частности, повышать процентные ставки в период карантина?

— Нет. В период действия карантина банкам и другим кредиторам, в том числе и различным финансовым компаниям, запрещено поднимать процентные ставки по кредитным договорам.

— Будут ли распространяться нормы данного законопроекта на финансовые компании, выдающие «быстрые кредиты»?

— Да, и это важно. Действие закона распространяется на всех кредиторов, включая компании выдающие «быстрые кредиты».

— Куда обращаться людям, если банк все же начислит штраф или пеню за несвоевременную оплату кредита?

— Клиент может обращаться в подразделение по защите прав потребителей финансовых услуг, созданное в НБУ еще в прошлом году. Однако на практике это подразделение крайне редко помогает клиентам, права которых нарушают банки. Максимально, что может сделать это подразделение, — написать письмо клиенту о том, что его просьба рассмотрена и обращению присвоен номер. Я лично проверил работу данного подразделения НБУ, предоставив документальное подтверждение неправомерного списания банком суммы средств с моего карточного счета. Фактически банк похитил эти деньги. Однако уполномоченное подразделение НБУ в письменном ответе порекомендовало обращаться в суд, таким образом продемонстрировав свою полную бесполезность.

Безусловно, потребители финансовых услуг могут обращаться в суды, но они завалены подобными делами и также давно проявили свою поразительную бесполезность в данных вопросах. Поэтому человек, по сути, остается один на один с банком-нарушителем прав клиента.

— Какие нормы для смягчения условий кредитования на период карантина уже сейчас действуют. Выполняются ли они банками?

— На самом деле, нормы о запрете повышения процентных ставок по кредитам и запрете взыскания штрафных санкций были введены другими нормативными актами и уже действуют на весь период карантина. Массового нарушения банками данных требований закона пока не наблюдается.

Не нарушать запрет со стороны банка просто разумно. Сейчас нет смысла взимать штрафные санкции, если банк работает профессионально и беспокоится о своих клиентах, а значит, о собственном доходе. Ведь заработок банку приносят именно те клиенты, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию не по собственной нерадивости. Поэтому очень нерационально в данном случае накручивать процентные ставки и портить отношения с клиентами. Это противоречит и законодательству, и здравому смыслу. Клиенты могут просто игнорировать такие требования банков и уходить к конкурентам, — подытожил Евгений Невмержицкий.

Стоит напомнить, что вскоре украинцы смогут самостоятельно решать, на какой счет и в каком банке они хотят получать свою зарплату. Пока это решает работодатель. Однако, Национальный банк Украины принял постановление, которым оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы свои сотрудникам. В НБУ отмечают, что после введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы сотрудникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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