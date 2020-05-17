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Спорт

Известный украинский баскетболист впал в кому

16:02 17 мая 2020
Сергей Мясоедов
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Известный украинский баскетболист, данкер и участник Матча звезд Суперлиги Сергей Мясоедов впал в кому, информирует сайт Федерации баскетбола Украины.

Сообщается, что утром 16 мая 25-летний спортсмен упал с велосипеда. Сергей практически сразу обратился в одну из больниц Запорожья с жалобой на сильную боль в ключице. Однако уже в медучреждении спортсмен потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у Мясоедова внутричерепную гематому.

«Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томография. К счастью, ее анализ показал, что гемотома не увеличилась, но состояние очень тяжелое … Все зависит от ближайших дней. Условия медицинского сопровождения Сергея на высоком уровне, мы подключили руководство города, которое помогает. Большие надежды на молодой организм Сергея. Нужно выдержать», — рассказал о состоянии спортсмена президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Елькинсон.

Отметим, что Сергей Мясоедов по прозвищу Комар — многократный участник и победитель конкурсов слэм-данков самого высокого уровня, участник Матча звезд Суперлиги. В высшей украинской лиге 25-летний форвард выступал за «Запорожье-2», «Инваспорт» из Днепра и запорожский «Металлург».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что врачи борются за жизнь отца знаменитого бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

Фото БК «Запорожье»

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