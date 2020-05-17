- 17:38 Муж пытался спасти жену: во время отдыха в Житомирской области трагически погибла семейная пара
- 17:16 Зараженных больше нет: Разумков рассказал, сколько нардепов переболели коронавирусом
- 17:15 Умер основатель крупнейшего новостного портала Беларуси Юрий Зиссер
- 17:00 Применили слезоточивый газ: в Польше силой разогнали антикарантинный протест
- 16:52 Классическая схема: в Херсоне «работницы Пенсионного фонда» выманили у пенсионерки 100 тысяч гривен
- 16:34 Дно зарастает травой: в сети показали удручающие фото Тайганского водохранилища в Крыму
- 16:15 Дожди, грозы и штормовой ветер: синоптик дала прогноз погоды на 18 мая
- 16:02 Известный украинский баскетболист впал в кому
- 15:40 В Минздраве назвали правила работы стоматологических клиник в условиях карантина
- 15:16 Доллар будет дешеветь: появился прогноз курса на предстоящую неделю
- 15:11 Машина влетела в дерево: в страшной аварии на Киевщине погибли три человека
- 15:07 Тайком махнул на родину: известному футболисту выписали рекордный штраф в истории клуба
Умер основатель крупнейшего новостного портала Беларуси Юрий Зиссер
В Минске после продолжительной болезни скончался основатель портала TUT. BY, хостинг-провайдера hoster. by, предприниматель, общественный деятель, меценат Юрий Зиссер. Смерть наступила 17 мая.
Зиссер родился 28 июня 1960 года во Львове, его отец был инженером, а мама — музыкантом. Высшее образование получил в Северо-Западном политехническом институте в Санкт-Петербурге по специальности «электронные вычислительные машины». В юности успел поработать почтальоном. Работал техником и программистом во Львове.
В 80-х познакомился со своей будущей женой культурологом Юлией Чернявской и вслед за ней уехал в Минск, пишет TUT.BY.
Несколько лет был системным программистом в НИИ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах, занимался наукой. Не раз признавался, что сам хотел бы стать врачом. Но «из-за пятой графы» не рискнул идти в мединститут, «куда на самом деле хотел, чтобы исполнить подростковую мечту осчастливить человечество, найдя лекарство от рака». В начале 90-х провел два года в Лангепасе Тюменской области — работал программистом в кооперативе «Факел».
В 1992 году основал компанию «Надежные программы», которая занималась разработкой банковского программного обеспечения. Система обслуживания населения «Программа 35» использовалась в более чем ста банках Беларуси, России, Украины, Молдовы.
После образовательной поездки в США в 1999 году загорелся идеей создать белорусский Yahoo — так в 2000 году с бесплатной почты стартовал портал TUT. BY, который за несколько лет стал самым популярным белорусским онлайн-ресурсом. Юрий Зиссер сам неоднократно публиковался на TUT.BY. Занимал активную гражданскую позицию.
Стоял у истоков ряда белорусских и международных интернет-проектов. Был активным участником стартап-движения, ментором. Активно занимался благотворительностью и меценатством, но об этой своей деятельности практически не рассказывал. Несмотря на болезнь, стал одним из организаторов и спонсоров Международного фестиваля клезмерской музыки, который прошел в Минске в ноябре 2019 года.
Страстно увлекался классической музыкой, любил джаз. Решил получить второе высшее образование — музыкальное. И в 2013 году поступил в Белорусскую государственную академию музыки на класс органа, который успешно окончил в 2015 году. Очень любил путешествовать, побывал в нескольких десятках стран.
В связи с эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19 прощание пройдет в узком кругу. Семья умершего просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с пандемией.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Москве умер известный писатель и журналист Александр Кабаков, по книгам которого снимали фильмы.123
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»