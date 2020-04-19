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Скончался известный российский писатель, по книгам которого снимали фильмы
В российской столице умер известный писатель и журналист Александр Кабаков. Ему было 76 лет. Он скончался накануне вечером в московской больнице. Об этом сообщил главный редактор журнала «Русский пионер» Андрей Колесников, передает «Эхо Москвы».
Кабаков стал известен после выхода в 1989 году романа «Невозвращенец», по которому вскоре был снят фильм. По мотивам другого романа писателя вышла лента «Десять лет без права переписки».
Будущий писатель родился 22 октября 1943 года в Новосибирске. Он окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета и какое-то время работал инженером в ракетном конструкторском бюро Янгеля на Южмаше.
Его журналистская карьера началась с работы в газете «Гудок» в 1972 году. Затем Кабаков работал в «Московских новостях», «Коммерсанте», «Столичной вечерней газете» и «Новом очевидце». В последние годы Кабаков был главным редактором журнала «Саквояж СВ», а также публиковался как публицист и колумнист.
Книги Кабакова издавались во многих странах мира, в том числе в США, Франции, Германии, Италии, Испании, во всех скандинавских странах, Японии и Китае.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Москве умер известный советский писатель Юрий Бондарев. Он скончался дома. Писатель известен тем, что в марте 2014 года он подписал обращение Союза писателей России к Федеральному собранию и президенту России Владимиру Путину, в котором выразил поддержку действиям России в отношении Крыма и Украины.
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