Звезда «Баварии» пнул тренера после замены (фото, видео)

Спорт

Чемпион мира в составе сборной Германии, знаменитый форвард «Баварии» Томас Мюллер пошутил над главным тренером своей команды Хансом-Дитером Фликом во время гостевого поединка бундеслиги с берлинским «Унионом» (2:0).

Уходя на замену на 89-й минуте встречи, нападающий не стал обмениваться запрещенным рукопожатием с наставником, а в шутку пнул его. Момент попал в телетрансляцию Fox Sports.

Отметим, что Мюллер в поединке в Берлине поразил ворота соперников в первом тайме, но его гол отменили после просмотра VAR. Впрочем, точных ударов Левандовски (с пенальти) и Павара «Баварии», недавно укрепившей свой тренерский штаб, для победы хватило.

Кстати, польский форвард мюнхенцев Роберт Левандовски с 26 мячами упрочил свое лидерство в бомбардирской гонке бундеслиги. А вообще 31-летний голеадор в пятом сезоне подряд покорил отметку в 40 точных ударов за клуб (до паузы в состязаниях Роберт также забил 11 мячей в Лиге чемпионов и три в Кубке Германии). Его лучший результат — 43 мяча в сезоне-2016/2017 — наверняка вскоре будет превзойден.

Положение лидеров после 26 туров: 1. «Бавария» — 58 очков; 2. «Боруссия» Д. — 54; 3. «Боруссия» М. — 52; 4. «Лейпциг» — 51; 5. «Байер» — 47 (25); 6. «Вольфсбург» — 39.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что дортмундская «Боруссия» впервые с 1966 года разгромила «Шальке» с разницей в четыре мяча.

Фото Twitter ФК «Бавария»

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