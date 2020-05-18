- 00:56 Рекорд эпохи коронавируса: кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона за 560 тысяч долларов
- 00:37 Коронавирус проник в роддом: в Хмельницкой области изолировали все отделение перинатального центра
- 00:09 "Коридор позора": медики устроили необычную акцию протеста для премьер-министра
- 17.05 23:20 Названа величайшая песня в истории «Евровидения»
- 17.05 23:02 Желающих почти нет: медиков из ОРЛО хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в России
- 17.05 22:31 Просит деньги, чтобы «расплатиться за молоко»: в Киеве орудует дерзкий мошенник
- 17.05 22:03 Украинские полярники вернулись домой из Антарктиды: в сети показали трогательные фото
- 17.05 21:45 Компания из США нашла антитело, которое справляется с коронавирусом на 100%
- 17.05 21:40 В Ирпене резко возросло число больных коронавирусом
- 17.05 21:18 Несколько лет отстреливал котов и собак из арбалета: в Херсоне задержали живодера
- 17.05 20:45 Пользователи Zoom массово жалуются на проблемы с подключением к видеоконференциям
- 17.05 20:35 Когда загадывать желания и совершать покупки: лунный календарь на неделю
Рекорд эпохи коронавируса: кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона за 560 тысяч долларов
Кроссовки легенды баскетбола Майкла Джордана — возможно, те, к которым, по его признанию, «были приделаны крылья» — проданы на аукционе в Нью-Йорке за 560 тысяч долларов — почти в четыре раза дороже, чем рассчитывали устроители торгов.
Об этом сообщается в воскресенье на сайте аукционного дома Sotheby's.
Кроссовки Air Jordan 1 фирмы Nike выполнены в цветах клуба NBA «Чикаго». Торги начались 8 мая и завершились 17 мая в Нью-Йорке. Sotheby's рассчитывал продать их за $ 100−150 тыс.
Air Jordan 1 таким образом побили прежний рекорд этого аукционного дома. Sotheby's в июле прошлого года продал беговые кроссовки Moon Shoe, выпущенные в 1972 году опять же Nike, за $ 437,5 тыс. Владельцем пары стал канадский коллекционер Майлс Надал.
Напомним, что Майкл Джордан является шестикратным победителем лиги в составе клуба из Чикаго, в каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP). Пять раз Джордан становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги, в которых трижды был выбран MVP. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи. Также на его счету две золотые олимпийские медали в составе сборной США.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Майкл Джордан помог семье другой легенды НБА — 41-летнего Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе с 13-летней дочерью Джианной и еще шестью пассажирами и пилотом 26 января при крушении вертолета в пригороде Лос-Анджелеса.25
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..