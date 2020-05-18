Спорт

Рекорд эпохи коронавируса: кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона за 560 тысяч долларов

Кроссовки легенды баскетбола Майкла Джордана — возможно, те, к которым, по его признанию, «были приделаны крылья» — проданы на аукционе в Нью-Йорке за 560 тысяч долларов — почти в четыре раза дороже, чем рассчитывали устроители торгов.

Об этом сообщается в воскресенье на сайте аукционного дома Sotheby's.

Кроссовки Air Jordan 1 фирмы Nike выполнены в цветах клуба NBA «Чикаго». Торги начались 8 мая и завершились 17 мая в Нью-Йорке. Sotheby's рассчитывал продать их за $ 100−150 тыс.

Air Jordan 1 таким образом побили прежний рекорд этого аукционного дома. Sotheby's в июле прошлого года продал беговые кроссовки Moon Shoe, выпущенные в 1972 году опять же Nike, за $ 437,5 тыс. Владельцем пары стал канадский коллекционер Майлс Надал.

Напомним, что Майкл Джордан является шестикратным победителем лиги в составе клуба из Чикаго, в каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP). Пять раз Джордан становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги, в которых трижды был выбран MVP. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи. Также на его счету две золотые олимпийские медали в составе сборной США.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Майкл Джордан помог семье другой легенды НБА — 41-летнего Коби Брайанта, который погиб в авиакатастрофе с 13-летней дочерью Джианной и еще шестью пассажирами и пилотом 26 января при крушении вертолета в пригороде Лос-Анджелеса.

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