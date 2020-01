Коби Брайант и его жена никогда не летали вместе, только порознь. Ради детей

Мир

В воскресенье, 26 января, в Калифорнии разбился вертолет, на борту которого находились девять человек, в том числе знаменитый американский баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джианна Мария-Оноре. Известие о их гибели потрясло миллионы людей во всем мире. У спортсмена огромная армия поклонников в разных странах, ведь для многих любителей баскетбола Брайант стал символом этой популярной игры. Читайте также: «Только не ты»: реакция звезд на смерть легендарного баскетболиста Коби Брайанта (фото)

Каждый раз выходя на площадку, Брайант не оставлял шансов противнику

Траурные мероприятия проходят не только в США, где тысячи и тысячи людей идут к знаменитому спортивному комплексу Стейплс-центр в Лос-Анджелесе, являющемуся домом клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», за который играл Коби, чтобы положить цветы и зажечь свечи в память о нем. Федерация баскетбола Италии приняла решение о семидневном трауре. Президент федерации Джованни Петруччи заявил: «Это самое малое, что можно сделать, чтобы почтить память Коби». Итальянцы считают Брайанта своим и любят его всем сердцем. В детстве Коби несколько лет жил в Италии, учился там в школе. Он свободно разговаривал на итальянском языке и не раз признавался, что для него эта страна являлась второй родиной.

Тысячи людей идут к спортивному комплексу Стейплс-центр в Лос-Анджелесе, чтобы положить цветы и зажечь свечи в память о Коби Брайанте и его дочери. Фото Getty Images

Коби на роду было написано стать баскетболистом. Его отец Джо Брайант играл в НБА. Его дядя по материнской линии Чабби Кокс тоже был игроком одного из американских клубов. Все мужчины в семье увлекались баскетболом. Коби родился 23 августа 1978 года в Филадельфии, штат Пенсильвания. Он был долгожданным сыном в семье Джо и Памелы Брайант. У супругов было уже две дочери, но Джо мечтал о мальчике. Очень хотел сына, чтобы было кому передать секреты баскетбола. Джо играл за клуб «Филадельфия-76», поэтому семья жила в этом городе. Когда он и Памела узнали, что у них будет мальчик, Джо повел жену в дорогой ресторан. Они увидели в меню блюдо из знаменитой японской говядины. Это мясо коров особой породы, выведенной в городе Кобе. По-английски это пишется Kobe. Джо и Памеле понравилось слово, и они решили назвать так своего сына.

Брайанту было шесть лет, когда его отец завершил карьеру в США и подписал контракт с одним из итальянских клубов. Семье были нужны деньги, и Джо забрал жену и детей и отправился в Италию. Он играл там еще несколько лет за разные клубы. Брайанты переезжали из города в город, но Коби это нравилось. Он быстро выучил итальянский, живо интересовался историей страны, традициями, воспитывался как католик. У мальчика появилось много друзей. Большинство итальянцев помешаны на футболе. Для них это игра номер один. Коби тоже увлекся ею. Он стал играть в футбол, демонстрируя неплохие успехи. Позже Брайант признавался, что, если бы семья провела в Италии еще пару лет, он точно стал бы футболистом.

Но баскетбол Коби не забывал. Ведь отец начал учить его этой игре, когда ребенку было три года! Коби болел за «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дед, зная это, записывал в Америке все игры любимого клуба внука на видеомагнитофон, а потом отправлял кассеты в Италию.

Мальчику исполнилось 13, когда Брайанты вернулись в США. Семья жила очень скромно. Отдать сына в частную школу Джо и Памела не могли из-за отсутствия денег. Коби пошел учиться в обычную школу в Ардморе, пригороде Филадельфии. Его взяли в школьную баскетбольную команду. Юный Брайант сразу обратил на себя внимание. Он побил несколько рекордов. За Коби стали охотиться разные клубы.

Традиционно в США подающие надежды в спорте старшеклассники получают приглашения от различных университетов. Им предлагают гранты, возможность учиться и выступать за студенческие команды. Только пройдя этот этап, молодые люди становятся профессионалами. Брайант сломал эту систему. В возрасте 17 лет он принял решение сразу пробиться в НБА. Коби выставил свою кандидатуру на драфт. Так называется отбор новичков. Его приняли в «Шарлотт Хорнетс», который тут же уступил юношу «Лос-Анджелес Лейкерс» по предварительному соглашению между этими клубами. Брайант на тот момент был несовершеннолетним, поэтому первый профессиональный контракт в его жизни подписывали родители.

«Лейкерсы» обкатывали Коби сначала в матчах, проводившихся вне чемпионата НБА. И каждый раз выходя на площадку, Брайант не оставлял шансов противнику. Тогдашний тренер лос-анджелесского клуба Джерри Уэст говорил, что Коби «проходился по защите катком». Наконец Брайанта под номером 8 выставили в игре НБА. На тот момент он стал самым юным игроком в истории ассоциации. Коби было 18 лет и 72 дня. Брайант бил один рекорд за другим: самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звезд новичков НБА (1996/97), самый молодой игрок, выбранный в сборную всех звезд защиты НБА (1999/00), самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в игре НБА (18 лет 158 дней), самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звезд НБА.

«Он был отчаянным борцом, одним из лучших игроков, движущей силой», — сказал Майкл Джордан

Коби поражал болельщиков своей результативностью. Он приносил «Лейкерсам» десятки очков в каждой игре. Например, 22 января 2006 года Брайант в матче против «Торонто Рэпторс» набрал 81 очко. Больше было только у легендарного Уилта Чемберлена, забросившего 100 очков за игру. В декабре 2007 года Коби стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим за карьеру 20 тысяч очков. Этот рекорд продержался до января 2020 года. Его побил Леброн Джеймс накануне трагической гибели Брайанта. Коби был первым, кто поздравил его в соцсети. И это искреннее сердечное поздравление стало последним сообщением, написанным Брайантом…

Коби Брайант поражал болельщиков своей результативностью, принося команде десятки очков в каждой игре

Ведомые Коби «Лейкерсы» пять раз побеждали в чемпионате НБА. Сборная США по баскетболу вместе с Брайантом добыла «золото» на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012 год). Коби 18 раз участвовал в матчах всех звезд НБА. При этом он четыре раза признавался самым ценным игроком в таких матчах, что является рекордом. Брайант занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории НБА с показателем 32 тысячи 310 очков. Он обошел даже Майкла Джордана.

Узнав о гибели Брайанта, Джордан сказал: «Словами нельзя передать ту боль, которую я ощущаю. Я любил Коби, он был для меня младшим братом… Мы часто разговаривали по душам, и мне будет не хватать наших бесед. Он был отчаянным борцом, одним из лучших игроков, движущей силой».

Леброн Джеймс просто расплакался и отказался разговаривать с журналистами. Шакил О’Нил, который начинал вместе с Брайантом карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс» и был его конкурентом (причем их соперничество в итоге вылилось в многолетнюю вражду), сказал, что «боль забрала все слова», поэтому невозможно выразить испытываемое им горе.

Знаменитый гольфист Тайгер Вудс 26 января участвовал в важном турнире. Он не мог понять, почему болельщики кричали ему перед каждым ударом клюшкой: «Сделай это за Мамбу!» У Брайанта было прозвище Черная Мамба. Так его называли за завораживающий стиль игры. Коби словно гипнотизировал соперников, а потом наносил молниеносный точный удар. Вудс и Брайант дружили много лет. Только после того, как Тайгер прошел последнюю лунку, его помощник сообщил Вудсу о гибели Черной Мамбы. «Это один из самых шокирующих трагических дней в моей жизни», — сказал Тайгер.

Свои соболезнования в эти дни выражают многие знаменитости: спортсмены, актеры, музыканты, политики. Дэвид и Виктория Бекхэм дружат с семьей Коби Брайанта. Они познакомились, когда Дэвид играл за футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». Бекхэмы часто ходили на игры «Лейкерсов».

Джек Николсон, легендарный актер, уже несколько лет из-за болезни не общающийся с журналистами и вообще редко появляющийся на публике, за исключением домашних матчей «Лейкерсов», за которых болеет всю свою жизнь, неожиданно согласился дать короткое интервью. Он вспомнил, как впервые увидел Брайанта и пришел в восторг от его игры. А потом подошел к Коби и предложил свой автограф — прямо на баскетбольном мяче.

Брайант открыл баскетбольную академию для детей и сам тренировал команду девочек, в которой играла его дочь Джианна

Церемония вручения премии «Грэмми», прошедшая вечером 26 января в Стейплс-центре, началась с выступления певицы Алишы Кис и группы Boyz II Men, посвященного памяти Брайанта. Прозвучала песня It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday («Тяжело прощаться со вчерашним днем»).

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания выразили свои соболезнования в специальном обращении: «Коби Брайант, несмотря на то что был одним из поистине самых выдающихся баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он обожал свою семью и страстно смотрел в будущее. Утрата его прекрасной дочери Джианны делает этот момент еще более трагическим. Мелания и я выражаем наши искренние глубокие соболезнования Ванессе и всей замечательной семье Брайанта. Да пребудет Господь с вами!»

44-й президент США Барак Обама и его супруга Мишель написали в «Твиттере»: «Коби был легендой на площадке, но он только начинал то, что должно было стать важным вторым актом в его жизни. Гибель Джианны еще больше разбивает наши родительские сердца. Мишель и я молимся за Ванессу и всю семью Брайант и посылаем им нашу любовь в этот немыслимо тяжелый день».

42-й президент США Билл Клинтон и его жена, бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, опубликовали свои соболезнования: «Хиллари и я глубоко опечалены трагической гибелью Коби Брайанта, его дочери Джианны и всех, кто сегодня погиб в крушении вертолета. Коби дарил радость поклонникам баскетбола не только в Лос-Анджелесе, но во всей Америке и во всем мире. Он оставался лидером и за пределами площадки, помогал юным, больным и бездомным. Я лично убедился в этом, увидев страсть в его глазах, когда участвовал с ним и Ванессой в открытии жилого комплекса для неимущих, построенного на деньги их фонда… Наши молитвы сегодня с Ванессой, Наталией, Бьянкой и Капри, а также со всеми, кто сегодня потерял своих любимых и близких».

Коби и Джианна очень любили смотреть баскетбольные матчи

Коби Брайант действительно многое делал для тех, кто нуждался в помощи. Благодаря своему таланту, упорству, трудолюбию спортсмен за 20 лет профессиональной карьеры (Коби завершил свои выступления за «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2016 году из-за многочисленных травм, которые не давали ему играть в полную силу) сколотил состояние, оцениваемое примерно в 380 миллионов долларов. Он основал благотворительный фонд, помогающий обеспечивать жильем бездомных и бедных американцев. Кроме того, Брайант открыл баскетбольную академию для детей и сам тренировал команду девочек, в которой играла его дочь Джианна. 26 января они как раз летели вместе на игру…

В ноябре 1999 года 21-летний Брайант, у которого на тот момент уже был контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс» на 3,5 миллиона долларов, познакомился с 17-летней танцовщицей Ванессой Лейн. Он пришел на студию звукозаписи, чтобы поработать над своим дебютным музыкальным альбомом, который в итоге так и не вышел, и увидел девушку, снимавшуюся в клипе группы Tha Eastsidaz. Позже Коби не раз признавался, что влюбился в Ванессу с первого взгляда.

Они стали встречаться и в мае 2000 года объявили о помолвке. Родители Брайанта, его сестры и другие родственники были категорически против того, чтобы Коби женился на Ванессе. Им все не нравилось. Не нравилось, что он слишком молод, что его невеста несовершеннолетняя, что она не афроамериканка. Но Коби не отступал. Последним аргументом родственников был категорический отказ присутствовать на свадьбе. Джо Брайант даже уговорил тренера «Лейкерс», и тот не разрешил игрокам клуба гулять на свадьбе Коби. Но она все равно состоялась 18 апреля 2001 года. Брайант и Лейн венчались в католической церкви Святого Эдуарда в городе Дана-Пойнт, Калифорния. Причем Коби не стал составлять брачный контракт. Как позже рассказала журналистам племянница Ванессы Лайла Лейн, «он слишком любил ее, чтобы унижать таким документом».

Молодожены обосновались в городке Ньюпорт-Бич. Коби купил там дом. В январе 2003 года у супругов родилась дочь Наталия (за неделю до гибели Коби и Джианны девушке исполнилось 17 лет, и отец трогательно поздравил ее, назвав маленькой принцессой). Появление на свет малышки положило конец семейной ссоре. Родители Коби были растроганы рождением внучки.

Жена простила Коби его измену

Однако семейная идиллия была разрушена крайне неприятной историей, в которую угодил Брайант. Летом 2003 года полиция города Игл, штат Колорадо, арестовала баскетболиста по подозрению в изнасиловании 19-летней горничной в одном из местных отелей. Коби прилетел в Колорадо на операцию травмированного колена. Он остановился в отеле The Lodge and Spa at Cordillera в округе Игл. Горничная заявила, что Брайант изнасиловал ее в своем номере за день до операции.

Коби был вынужден признать, что изменил жене. У него действительно был секс с горничной, однако спортсмен настаивал на том, что все произошло по обоюдному согласию. Дело было закрыто в сентябре 2004 года, после того как жертва отказалась давать показания в суде. Она подала гражданский иск, который был улажен Брайантом в досудебном порядке. Он не только выплатил горничной компенсацию (сумма до сих пор не известна), но и принес публичные извинения. «Хотя я искренне верю, что наша связь была по согласию, теперь все же признаю, что она относилась и относится к случившемуся иначе, чем я. После месяцев изучения материалов дела, ее показаний, бесед с ее адвокатом теперь я понимаю, что она чувствует и что чувствовала тогда», — заявил Брайант.

Жена простила Коби его измену. В начале 2005 года Ванесса забеременела во второй раз, но весной у нее случился выкидыш. Вторая дочь Джианна родилась в мае 2006 года. Казалось, в семье сложились прекрасные отношения, однако в декабре 2011 года Ванесса неожиданно подала на развод. В качестве причины она использовала стандартную для Америки формулировку — «непримиримые противоречия». Супруги просили предоставить им совместную опеку над дочерьми.

В январе 2013 года Брайанты сообщили в соцсети, что отозвали заявление о разводе. Поклонники Коби были счастливы. В декабре 2013 года Ванесса родила третью дочь — Бьянку. В январе 2019 года супруги объявили о том, что ждут четвертого ребенка. В июне на свет появилась Капри…

У Коби и Ванессы случались в жизни непростые моменты, но супруги сумели сохранить свой брак. У них родились четыре дочери

Коби обожал дочек. В 2003 году в интервью журналу Jet Magazine новоиспеченный отец заявил: «Я научился быть терпеливым. Терпение и умение слушать — вот главные качества, которые необходимы, чтобы быть хорошим отцом. Они важны и для хороших отношений… Все свое свободное время теперь я провожу дома с женой и Капри. Читаю ей сказки. Иногда мы смотрим телевизор. Ей всего три месяца, она, конечно, не понимает ничего, но ей нравится слышать мой голос, нравится, когда я подбрасываю ее вверх. Она смеется… Лежит и следит за мной глазами, улыбается мне…»

В том же интервью Брайант признался: «С нетерпением жду, когда дочке исполнится два- три года. Вот тогда мы с ней повеселимся по-настоящему! Моя родительская философия проста — хочу научить Капри жить на полную катушку. Объяснить ей, что в жизни бывают взлеты и падения. Это все равно как, когда я подбрасываю ее вверх. Она летит вниз и, кажется, сейчас упадет. Но я рядом, вовремя поймаю ее, не дам упасть. Хочу, чтобы она знала это. Многие родители боятся рисковать. Стараются оградить детей от малейших проблем. Я не боюсь. Буду всегда рядом. Поддержу дочь».

Коби немного огорчало, что Наталия не интересуется баскетболом, но он не подавал виду. Всячески поддерживал увлечение старшей дочери другими видами спорта. Наталия неплохо играет в волейбол, и Брайант старался не пропускать ни одного матча. На своей страничке в Instagram он регулярно выкладывал видеофрагменты игр с участием Наталии и обязательно писал, как гордится ее успехами. Каждый такой пост заканчивался словами: «Люблю тебя, принцесса!» Всем своим дочерям Коби придумал ласковые имена. Наталию он называл Нани, Джианну — Джиджи, Бьянку — Биби. А малышка Капри стала Коко. И все они были папиными принцессами.

Осенью 2019 года в интервью изданию Extra Брайант заявил: «Коко — наш лучший ребенок. Идеальная малышка. Спит по шесть часов. Мы с Ванессой успеваем за это время отдохнуть…» У Коби спросили, хотят ли они с женой еще ребенка? Мальчика для разнообразия, пошутил журналист. Брайант ответил: «Пусть решает Ванесса. Если честно, она хочет сына больше, чем я. Меня и девочки вполне устраивают. С ними комфортно. Жена бесится, когда я так говорю. И тут же выдает мне: «Замолчи, а то накаркаешь! И будет у нас пять дочек!»

Коби стал первым в истории бывшим профессиональным спортсменом, удостоенным «Оскара»

Брайант учел ошибки молодости. Он любил и ценил жену, был благодарен Ванессе за то, что она простила его и сохранила семью. Коби всегда с нежностью поздравлял супругу с Днем матери. В шутку называл ее то Львицей, то Королевой Мамбой, а иногда Медведицей. После рождения Капри Коби признался в интервью ABC News: «Четыре дочки изменили меня. Я стал другим человеком. Теперь знаю главное предназначение мужчины».

Баскетболист писал стихи. Он является автором нескольких книжек для детей. Их героинями обычно являются девочки, которые занимаются спортом. Представляя одну из них, посвященную юной теннисистке, Коби заявил: «У меня четыре девочки дома… И в моих книжках они видят себя. Мне кажется, это важно. Но я понимаю, что наскучил дочерям своими ежедневными наставлениями. Им надоело слышать мой голос, твердящий одно и то же: будьте упорными, трудолюбивыми, верьте в себя! Когда я снова завожу свою песню, они обычно отвечают: „Ок, папа, понятно“. И я придумал писать эти книжки, чтобы окончательно не надоесть дочкам. Они читают их и усваивают через эти истории все те же мои наставления: будьте упорными, верьте в себя…»

Одно из стихотворений Коби называется «Дорогой баскетбол». Брайант написал его, когда решил завершить свою карьеру. В 2017 году был снят короткометражный мультфильм по мотивам этого произведения. И он получил премию «Оскар». Коби стал первым в истории бывшим профессиональным спортсменом, удостоенным награды Американской киноакадемии. Он всеми силами стремился помочь детям в занятиях спортом. Именно поэтому основал свою академию баскетбола. Джианна занималась в ней и демонстрировала впечатляющие успехи. Коби с гордостью назвал дочь Мамбачита — маленькая Мамба.

В апреле 2018 года в интервью изданию The Courant Брайант сказал: «Джиджи не пропускает ни одной игры женского чемпионата. Потом смотрит интервью, которые дают девушки. И учится у них не только побеждать, но и проигрывать. Это очень важно. И мне, как отцу, нравится видеть в дочке такое увлечение…»

В начале 2020 года Коби в интервью BET неожиданно признался, что стал с удовольствием смотреть телерепортажи баскетбольных матчей только благодаря Джианне. «Знаете, это на самом деле смешно. Раньше я смотрел только видеозаписи игр с целью разбора ошибок или изучения соперника. Это была часть работы. Такое не назовешь удовольствием. А теперь мы с Джиджи усаживаемся перед телевизором и болеем за любимую команду. И это по-настоящему здорово! Я посмотрел на баскетбол под новым для себя ракурсом. Увидел его глазами дочери. Не как профессионал, а как простой болельщик. И мне это нравится…»

Брайант не скрывал своей гордости за успехи Джианны. В этом году Коби был гостем популярного телешоу, которое ведет Джимми Киммел. Он подтвердил, что Джиджи мечтает играть в женском чемпионате НБА. «Знаете, что меня распирает сейчас от гордости? Когда мы с Джианной появляемся где-нибудь вместе, нас тут же обступают фанаты. И начинается одна и та же бодяга: «Если бы у вас был сын! Вам нужно было родить сына! Было бы кому продолжить традицию. Нужен наследник!» И вот тут Джиджи, которая держится слегка в стороне, вдруг выходит вперед и твердо заявляет: «Я продолжу традицию!» И я с улыбкой подтверждаю: «Да! Вот моя наследница».

«Я видел, как вертолет падал и трещал. Но мне было трудно разглядеть все это, потому что стоял густой туман», — рассказал очевидец катастрофы

Причина крушения вертолета, в котором 26 января Коби и Джианна летели на игру, пока не установлена. На борту Sikorsky S-76 находились восемь пассажиров и пилот. Вертолет вылетел из аэропорта Джона Уэйна в Ньюпорт-Бич в 9:06 по местному времени, взяв курс на аэропорт Сан-Габриэль в Эль-Монте, штат Калифорния. Погода в воскресенье была неважной — стоял туман, настолько густой, что местный департамент полиции принял решение посадить все свои вертолеты.

Коби на протяжении многих лет пользовался вертолетами. Он предпочитал модель Sikorsky S-76. На таком же вертолете отправился и в свой последний полет…

Управлял S-76 опытный пилот Ара Зобаян. Журнал People пишет, что Брайант всегда летал только с этим пилотом. Учитывая погодные условия, авиадиспетчер велел Зобаяну перейти на управление вертолетом в визуальном режиме. Это означает, что пилот ориентируется не по приборам, а по тому, что видит вокруг. При этом главное — видеть землю внизу. Такой режим предусматривает полет на небольшой высоте, примерно 240 метров. В 9:40 туман стал еще гуще. Зобаяну пришлось несколько раз кружить в разных местах, ожидая, когда диспетчер даст разрешение продолжать полет. В этом районе очень много вертолетов. В какой-то момент S-76 вдруг резко набрал высоту. Возможно, Зобаян принял решение немного изменить курс, чтобы выйти из зоны тумана. Однако затем вертолет снова снизился.

Газета Los Angeles Times приводит слова одного из очевидцев катастрофы. Джерри Кочарян заявил, что услышал в тумане громкий шум. Было похоже на вертолет, но «звучало неправильно». «Он летел очень низко. Я видел, как вертолет падал и трещал. Но мне было трудно разглядеть все это, потому что стоял густой туман. Потом появился большой огненный шар, в нем никто не смог бы выжить», — сказал Кочарян.

Действительно, вертолет мгновенно вспыхнул после удара о землю. Он не врезался в гору, как писали некоторые издания. S-76 резко пошел вниз. Он рухнул за считаные секунды. Баки вертолета были полны почти под завязку — более 800 литров топлива. Произошел взрыв. Он стал причиной пожара, охватившего территорию вокруг места крушения. Прибывшие спасатели не могли около получаса подойти к разбившемуся вертолету.

Американские эксперты считают, что Ара Зобаян своими действиями спас жизни многим людям. Когда с вертолетом начались проблемы, он находился над густонаселенным пригородом Лос-Анджелеса. Пилот сумел отвести S-76 в безлюдное место…

Вместе с Коби Брайантом и Джианной погибли подруга Джиджи по баскетбольной команде Алисса и ее родители Джон и Кери Альтобелли. Джон тренировал бейсбольную команду в колледже Оранж-Коста. Также погибли еще одна юная баскетболистка Пэйтон Честер и ее мать Сара и тренер девочек Кристина Маузер, жена вокалиста популярной группы Tijuana Dogs Мэтта Маузера. У них осталось трое несовершеннолетних детей. Все они летели на игру команды, за которую выступали Алисса, Джианна и Пэйтон. Матч должен был состояться в академии, принадлежащей Брайанту.

Коби на протяжении многих лет пользовался вертолетами. Он предпочитал модель Sikorsky S-76. В 2010 году в интервью журналу GQ Брайант заявил: «У меня перелом пальца, болят колени и спина. К тому же я часто страдаю от изжоги. Я не в состоянии проводить в машине два часа до Лос-Анджелеса и столько же, возвращаясь домой. На игру после такой поездки приезжаю вымотанным. В вертолете же чувствую себя комфортно, на матч прилетаю свежим. К тому же такой способ позволяет мне больше времени проводить с семьей…»

Популярный журнал People, ссылаясь на источник, близкий к семье Брайант, утверждает, что у Коби и Ванессы было жесткое правило. После того как спортсмен выбрал вертолет в качестве своего основного средства передвижения, супруги договорились, что никогда не будут летать вместе, только порознь. Ради детей…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что один из жителей Калифорнии снял на видео полет вертолета легенды НБА Коби Брайанта за 30 минут до крушения.

