Шоу-бизнес

Девичника не будет: Наталья Водянова отменила запланированную на лето свадьбу

Российская супермодель Наталья Водянова, принявшая в канун Нового года предложение руки и сердца от своего давнего бойфренда Антуана Арно — сына французского бизнесмена, главы LVMH Бернара Арно, вынуждена отменить (вернее, временно перенести) запланированное на лето торжество.

Об это она рассказала в интервью с главным редактором российского Vogue Марией Федоровой.

Так, на вопрос, где бы она была в середине мая, если бы не карантин, Наталья ответила: «Возможно, на моем девичнике».

Проверив ежедневник, она подтвердила, что не ошиблась — девичник должен был пройти в этот уикенд в Коста-Рике.

Издание напоминает, что Наталья планировала позвать на торжество около 300 гостей, но в условиях распространения корнавирусной инфекции провести такое массовое мероприятие просто невозможно. К тому же, у российской звезды даже нет свадебного платья — его не успели закончить из-за карантина.

В итоге модели придётся выбрать другую дату для создания семьи.

«Свадьбу перенесли ровно на год, потому что я не хочу менять сценарий, который мы долго вынашивали, о котором мечтали», — сказала супермодель.

Как известно, коронавирус уже отменил на неопределенный срок свадебные церемонии Кэти Перри и Орландо Блума, Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса, Эммы Стоун и Дэйва МакКери.

Напомним, что о том, что Водянова выходит замуж за Антуана Арно, отца её двух младших детей, стало известно в начале этого года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Наталья Водянова к 38 годам (она родилась 28 февраля 1982 г.) успела не только построить успешную карьеру, но и стать многодетной мамой (уроженка Нижнего Новгорода воспитывает пятерых детей). Помимо шестилетнего Максима и почти четырехлетнего Романа у модели есть трое детей от брака с Джастином Портманом.

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