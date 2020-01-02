Наталья Водянова выходит замуж: первое фото помолвочного кольца

Шоу-бизнес

Российская супермодель и филантроп Наталья Водянова выходит замуж во второй раз. В канун Нового года она приняла предложение своего давнего бойфренда Антуана Арно — сына французского бизнесмена, главы LVMH Бернара Арно. Состояние Арно-старшего оценивается в 111 миллиардов долларов. В настоящий момент он занимает третье место в списке богатейших людей в мире — после Джеффа Бозоса и Билла Гейтса. LVMH является лидером на мировом рынке предметов роскоши. Компания владеет всемирно известными торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Hennessy, Moet & Chandon, TAG Heuer, Kenzo и другими.

37-летняя Наталья опубликовала в соцсетях снимок со своим 42-летним женихом, продемонстрировав подаренное им бриллиантовое кольцо.

Первым мужем Натальи был британский аристократ — виконт Джастин Портман. От этого брака у нее трое детей — 18-летний Лукас, 13-летняя Нева и 12-летний Виктор. Супруги расстались в 2011 году. Позже Портман рассказал, что брак распался после того, как он начал злоупотреблять спиртным. Джастин признался, что не соответствовал образу жизни жены. «Думаю, она стыдилась меня. Я стал для нее чем-то вроде вышедшей из моды сумочки Louis Vuitton. И после этого я прошел 28-дневный курс лечения в реабилитационной клинике», — сказал он. В июне этого года 50-летний Портман по примеру принца Гарри женился на 36-летней американской актрисе Морган Снайдер, снимавшейся в сериалах.

Водянова (которая до начала карьеры модели торговавшая овощами и фруктами на рынке Нижнего Новгорода) начала встречаться с Арно в 2011 году. Она родила ему двух сыновей. Маскиму сейчас пять лет, Роману — три года. В 2018 году модель заявила, что не заинтересована в официальном браке. «Я чувствую себя так, словно мы женаты. Зачем что-то менять?», — говорила она.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Наталья Водянова рассказала, что ее Антуан Арно не умеет толком готовить даже яичницу, и что она сама выполняет почти всю работу по дому.

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