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Украина

Грозовые дожди и штормовой ветер: синоптики уточнили прогноз на начало недели

7:13 18 мая 2020
ветер
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В понедельник, 18 мая, в Украине, кроме юга и юго-востока, ожидается сильный ветер, местами порывы будут достигать 15−20 метров секунду. Синоптики предупредили о желтом уровне опасности.

В северных и восточных областях пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений.

Температура воздуха 18 мая в Украине в течение дня составит +14 +18 градусов, в Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10 +13 градусов, в южной части +17 +23 градуса.
В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем максимальная температура воздуха будет достигать +18 градусов.

Во вторник, 19 мая, дожди с грозами накроют север и северо-запад страны. Здесь температура воздуха будет 15−17 градусов. На юге, востоке и в Закарпатье воздух прогреется до 21−23 градусов тепла. В Киеве дождливо — от +16 до +18 градусов.

По прогнозам синоптиков, потепление придет в Украину с 26 мая.

О погоде в Украине летом читайте в материале «ФАКТОВ»: «Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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