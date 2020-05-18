- 07:59 В Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа
- 07:57 Кайя Гербер сломала руку и выложила фото в бикини и в гипсе
- 07:57 Тельца ждет повышение по службе, а Близнецов – неожиданная прибыль: гороскоп на неделю
- 07:55 Звезда «Баварии» пнул тренера после замены
- 07:35 Японец подобрал «брошенного щенка», но в сети объяснили ему, что это не собака
- 07:31 Есть два фактора: Кулеба рассказал об открытии границ в условиях пандемии коронавируса
- 07:16 Когда банки и финансовые компании начнут штрафовать должников по кредитам
- 07:13 Грозовые дожди и штормовой ветер: синоптики уточнили прогноз на начало недели
- 06:55 Не только против гепатита: в Германии назвали препарат, который эффективен в борьбе с коронавирусом
- 06:25 Звезду сериала "Кухня" затравили после истории с коронавирусом
- 05:55 Перестала быть похожей на Заворотнюк: возлюбленная Жигунова столкнулась с внезапной проблемой
- 05:25 Украина и еще 61 страна мира выдвинули требования к Китаю: о чем идет речь
Грозовые дожди и штормовой ветер: синоптики уточнили прогноз на начало недели
В понедельник, 18 мая, в Украине, кроме юга и юго-востока, ожидается сильный ветер, местами порывы будут достигать 15−20 метров секунду. Синоптики предупредили о желтом уровне опасности.
В северных и восточных областях пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений.
Температура воздуха 18 мая в Украине в течение дня составит +14 +18 градусов, в Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10 +13 градусов, в южной части +17 +23 градуса.
В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем максимальная температура воздуха будет достигать +18 градусов.
Во вторник, 19 мая, дожди с грозами накроют север и северо-запад страны. Здесь температура воздуха будет 15−17 градусов. На юге, востоке и в Закарпатье воздух прогреется до 21−23 градусов тепла. В Киеве дождливо — от +16 до +18 градусов.
По прогнозам синоптиков, потепление придет в Украину с 26 мая.
О погоде в Украине летом читайте в материале «ФАКТОВ»: «Дожди с градом и жара: какой будет погода в Украине этим летом».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!