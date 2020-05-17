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Украина

В Киеве объявлен желтый уровень опасности: чего опасаться жителям столицы

19:00 17 мая 2020
Киев
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В понедельник, 18 мая, в Киеве ожидаются порывы ветра 15−20 метров секунду. О желтом уровне опасности сообщили в Украинском гидрометцентре.

Специалисты призывают жителей и гостей столицы соблюдать основные рекомендации.

Плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, не парковать рядом с ними машины.

В случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Городская власть также напоминает киевлянам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 18 мая Украина окажется под влиянием антициклона. В Киеве ожидается небольшой дождь, днем максимальная температура воздуха будет достигать +18 градусов.
Потепление придет в Украину с 26 мая. До конца месяца столбики термометров поднимутся до 25- 27 градусов выше нуля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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В Киеве объявлен желтый уровень опасности: чего опасаться жителям столицы

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