Украина

Дожди, грозы и штормовой ветер: синоптик дала прогноз погоды на 18 мая

Украина 18 мая окажется под влиянием антициклона, поэтому на значительной части территории осадков не предвидится. Об этом в Facebook пишет известный украинский синоптик Наталья Диденко.

«А вот северные области, восточные, часть западных областей Украины попадут под колебания полос северных фронтов — пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений», — пишет синоптик.

Согласно ее прогнозу, температура воздуха 18 мая в Украине в течение дня составит +14 +18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10 +13 градусов, в южной части +17 +23 градуса.

«В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем максимальная температура воздуха будет достигать +18 градусов», — пишет Диденко.

По ее словам, в течение недели ожидается влажная погода.

«В течение недели стабильно сухой, солнечной погоды — не ждать, воздух будет свежим, то есть, серьезно за +20 градусов отметки термометра не будут перемахивать», — прогнозирует синоптик.

О том, какая погода ждет украинцев во второй половине мая, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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