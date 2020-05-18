- 07:59 В Украине и мире чтят память жертв депортации крымскотатарского народа
- 07:57 Кайя Гербер сломала руку и выложила фото в бикини и в гипсе
- 07:57 Тельца ждет повышение по службе, а Близнецов – неожиданная прибыль: гороскоп на неделю
- 07:55 Звезда «Баварии» пнул тренера после замены
- 07:35 Японец подобрал «брошенного щенка», но в сети объяснили ему, что это не собака
- 07:31 Есть два фактора: Кулеба рассказал об открытии границ в условиях пандемии коронавируса
- 07:16 Когда банки и финансовые компании начнут штрафовать должников по кредитам
- 07:13 Грозовые дожди и штормовой ветер: синоптики уточнили прогноз на начало недели
- 06:55 Не только против гепатита: в Германии назвали препарат, который эффективен в борьбе с коронавирусом
- 06:25 Звезду сериала "Кухня" затравили после истории с коронавирусом
- 05:55 Перестала быть похожей на Заворотнюк: возлюбленная Жигунова столкнулась с внезапной проблемой
- 05:25 Украина и еще 61 страна мира выдвинули требования к Китаю: о чем идет речь
Японец подобрал «брошенного щенка», но в сети объяснили ему, что это не собака (фото, видео)
Пользователь соцсети Twitter из Японии по имени Марси подобрал на обочине оживленного шоссе «брошенного щенка» и принес к себе домой. Он дал малышке имя Луна и поделился ее фотографиями в своем аккаунте. Однако пользователи в сети в комментариях отметили, что это вовсе не собака. На самом деле Луна — детеныш лисы. Растерянный Марси пообещал, что свозит зверька к ветеринару. Тот подтвердил, что парень «удочерил» лисичку.
Какое-то время Марси еще продолжал заботиться о найденыше, но потом был вынужден отдать его. В Японии держать лисиц в качестве домашних животных незаконно. Луна, которая прославилась в интернете, отправилась на лисью ферму, где проживает еще около 60 ее сородичей, на которых приходят посмотреть многочисленные посетители.
May 2, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина подобрала милого «брошенного котенка», который оказался дикой пумой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!