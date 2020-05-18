26.53 / 26.86 28.53 / 29.08
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Японец подобрал «брошенного щенка», но в сети объяснили ему, что это не собака (фото, видео)

7:35 18 мая 2020
Луна
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пользователь соцсети Twitter из Японии по имени Марси подобрал на обочине оживленного шоссе «брошенного щенка» и принес к себе домой. Он дал малышке имя Луна и поделился ее фотографиями в своем аккаунте. Однако пользователи в сети в комментариях отметили, что это вовсе не собака. На самом деле Луна — детеныш лисы. Растерянный Марси пообещал, что свозит зверька к ветеринару. Тот подтвердил, что парень «удочерил» лисичку.

Какое-то время Марси еще продолжал заботиться о найденыше, но потом был вынужден отдать его. В Японии держать лисиц в качестве домашних животных незаконно. Луна, которая прославилась в интернете, отправилась на лисью ферму, где проживает еще около 60 ее сородичей, на которых приходят посмотреть многочисленные посетители.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина подобрала милого «брошенного котенка», который оказался дикой пумой.


496

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Луна

Японец подобрал «брошенного щенка», но в сети объяснили ему, что это не собака (фото, видео)

Исследования

Не только против гепатита: в Германии назвали препарат, который эффективен в борьбе с коронавирусом

гороскоп

Тельца ждет повышение по службе, а Близнецов – неожиданная прибыль: гороскоп на неделю

Маша Горбань

Звезду сериала "Кухня" затравили после истории с коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер