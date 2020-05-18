Мир

Японец подобрал «брошенного щенка», но в сети объяснили ему, что это не собака (фото, видео)

Пользователь соцсети Twitter из Японии по имени Марси подобрал на обочине оживленного шоссе «брошенного щенка» и принес к себе домой. Он дал малышке имя Луна и поделился ее фотографиями в своем аккаунте. Однако пользователи в сети в комментариях отметили, что это вовсе не собака. На самом деле Луна — детеныш лисы. Растерянный Марси пообещал, что свозит зверька к ветеринару. Тот подтвердил, что парень «удочерил» лисичку.

Какое-то время Марси еще продолжал заботиться о найденыше, но потом был вынужден отдать его. В Японии держать лисиц в качестве домашних животных незаконно. Луна, которая прославилась в интернете, отправилась на лисью ферму, где проживает еще около 60 ее сородичей, на которых приходят посмотреть многочисленные посетители.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщина подобрала милого «брошенного котенка», который оказался дикой пумой.





496

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter