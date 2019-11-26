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- 11:34 Женщина подобрала милого «брошенного котенка», который оказался дикой пумой
Женщина подобрала милого «брошенного котенка», который оказался дикой пумой (видео)
Жительница Аргентины Флоренсия Лобо подобрала двух котят, которых она сочла брошенными. Женщина принесла их к себе домой и начала выхаживать. Один из зверьков вскоре умер. А второй, которому Флоренсия дала имя Тито, отлично прижился у нее.
Два месяца спустя Лобо отвезла своего питомца на осмотр к ветеринару. Тот был поражен, увидев Тито, и заявил, что это — не домашняя кошка. Оказалось, что приемыш аргентинки — детеныш дикой пумы-ягуарунди.
Флоренсии пришлось расстаться со своим любимцем. Ветеринар посоветовал ей не пытаться одомашнить дикого зверя.
Как сообщает издание Inside Edition, она отдала его сотрудникам заповедника, которые подготовят Тито к жизни на воле.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что уличная собака спасла пятерых котят, согревая их своим телом в морозную ночь.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..