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Мир

Женщина подобрала милого «брошенного котенка», который оказался дикой пумой (видео)

11:34 26 ноября 2019 1085
Детеныш пумы
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница Аргентины Флоренсия Лобо подобрала двух котят, которых она сочла брошенными. Женщина принесла их к себе домой и начала выхаживать. Один из зверьков вскоре умер. А второй, которому Флоренсия дала имя Тито, отлично прижился у нее.

Два месяца спустя Лобо отвезла своего питомца на осмотр к ветеринару. Тот был поражен, увидев Тито, и заявил, что это — не домашняя кошка. Оказалось, что приемыш аргентинки — детеныш дикой пумы-ягуарунди.

Флоренсии пришлось расстаться со своим любимцем. Ветеринар посоветовал ей не пытаться одомашнить дикого зверя.

Как сообщает издание Inside Edition, она отдала его сотрудникам заповедника, которые подготовят Тито к жизни на воле.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что уличная собака спасла пятерых котят, согревая их своим телом в морозную ночь.


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