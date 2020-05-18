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Кайя Гербер сломала руку и выложила фото в бикини и в гипсе
Американская модель Кайя Гербер, дочь знаменитой супермодели Синди Кроуфорд, сломала руку. 18-летняя Кайя опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в оливкового цвета бикини и в гипсе. Она также выложила рентгеновский снимок своего запястья, признавшись, что с ней произошел «небольшой несчастный случай», но она «в порядке».
Подписчики, в числе которых были такие знаменитости, как Лиза Ринна, Эллен Помпео и Лили Олджридж, выразили модели свое сочувствие и пожелали скорейшего выздоровления.
Позже Гербер также опубликовала свое фото в бассейне, на котором она нашла практическое применение гипсовой повязке: она использует ее в качестве подставки для книги.
Кайя, одна из самых востребованных моделей современности, родилась в браке Кроуфорд с бизнесменом Рэнди Гербером. Ее старший брат Пресли также стал моделью.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 20-летний Пресли Гербер сделал татуировку на лице, «испортив всю свою красоту».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..