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Мир

Нетаньяху намерен аннексировать Западный берег реки Иордан

9:55 18 мая 2020
Биньямин Нетаньяху
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 17 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил в Кнессете новое правительство. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», сформировать его израильским политикам удалось с большим трудом. Основу нового кабинета составляют представители двух соперничающих партий — «Ликуд», лидером которой является Нетаньяху, и «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим начальником Генерального штаба армии Израиля Бени Ганцем.

Нетаньяху и Ганц были вынуждены искать компромисс, так как ни одному из них не удалось сформировать коалицию с другими партиями, прошедшими в Кнессет по итогам внеочередных парламентских выборов, третьих за год. В итоге политики договорились, что будут занимать кресло премьера по очереди, меняясь каждые полтора года. Первым премьерский портфель взял в руки Нетаньяху. Ганц возглавил пока Министерство обороны.

Выступая перед депутатами, Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан, на которых находятся еврейские поселения. «Пришло время распространить израильскую юрисдикцию на эти территории и вписать в историю сионизма очередную блистательную главу. Это важно, потому что именно там зародился и развивался народ Израиля», — сказал Нетаньяху.

Он полагает, что время пришло именно сейчас, поскольку Израиль действует в соответствии с планом, представленным в январе президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер называет этот план «сделкой века». Он уверен, что ее осуществление разрешит многолетний палестинско-израильский конфликт. Нетаньяху напомнил, что США фактически согласились с тем, то Иорданская долина, являющаяся частью Западного берега реки Иордан, является израильской территорией и на нее должна распространяться израильская юрисдикция.

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