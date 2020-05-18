- 10:54 Нельзя после инсульта: Дядя Жора с женой на руках взволновал сеть
- 10:43 Украинцы оценили год президентства Зеленского: опубликованы результаты опроса
- 10:43 Джамала рассказала о трагедии ее семьи
- 10:30 Королева Елизавета II обеднела на 24 миллиона долларов – виноват и коронавирус
- 10:18 Под зданием СБУ в Киеве устроили акцию в поддержку активиста Стерненко
- 10:17 Соленая вода и ультрафиолет против коронавируса: Минздрав разрешил пляжам работать во время карантина
- 10:04 Украина победила Россию в суперфинале крупнейшего в истории шахматного онлайн-турнира
- 09:59 С занавеской для душа: находчивый британец изобрел безопасный способ обнять свою бабушку
- 09:58 В Украине запустят массовое ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19: кого проверят в первую очередь
- 09:55 Нетаньяху намерен аннексировать Западный берег реки Иордан
- 09:45 «Все уходит в бюрократию»: Кулеба объяснил, будет ли Украина вводить паспорта здоровья
- 09:34 Еще одну королевскую свадьбу отменили из-за пандемии коронавируса
С занавеской для душа: находчивый британец изобрел безопасный способ обнять свою бабушку (видео)
Находчивый британец изобрел безопасный способ обнять свою любимую бабушку без риска заразить старушку коронавирусом. 29-летний Энтони Ковин потратил около 85 долларов на создание специального приспособления, в основу которого легла обычная занавеска для душа. К ней он прикрепил четыре рукава, которые обычно используются для защиты от влаги гипсовых повязок.
Затем Энтони, который работает штукатуром в городе Стратфорд-апон-Эйвон, нанес неожиданный визит бабуле. Из-за карантина они смогли увидеться лицом к лицу первый раз за два с половиной месяца. Трогательный момент встречи засняла жена Ковина Мириам и выложила видео в соцсетях, где оно набрало миллионы просмотров. Слышно, как Энтони инструктирует бабушку просунуть руки в нижние рукава, а сам использует верхние. «Как удивительно! Я не прикасаюсь к тебе, но чувствую так, будто прикасаюсь!», — говорит Энтони.
Он рассказал изданию The Sun, что в их семье все очень близки и бабушка является матриархом. У нее трое детей, восемь внуков и три правнука. «Мы приносим ей продукты и машем через окно. Но это был первый раз, когда я с мог ее обнять с начала карантина», — рассказал парень.
Пользователи сети пришли в восторг от идеи Энтони. И даже попросили его сделать такие же устройства для них, пообещав заплатить. А также посоветовали запатентовать изобретение.
Introducing the cuddle curtain #lockdown #COVID19 # pic.twitter.com/n4zxYgX8zB— Sean Goldsmith (@radiogoldsmith) May 16, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что парикмахер изобрела необычный способ «изолироваться» от клиентов и продолжать работу.
184
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.