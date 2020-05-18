С занавеской для душа: находчивый британец изобрел безопасный способ обнять свою бабушку (видео)

Мир

Находчивый британец изобрел безопасный способ обнять свою любимую бабушку без риска заразить старушку коронавирусом. 29-летний Энтони Ковин потратил около 85 долларов на создание специального приспособления, в основу которого легла обычная занавеска для душа. К ней он прикрепил четыре рукава, которые обычно используются для защиты от влаги гипсовых повязок.

Затем Энтони, который работает штукатуром в городе Стратфорд-апон-Эйвон, нанес неожиданный визит бабуле. Из-за карантина они смогли увидеться лицом к лицу первый раз за два с половиной месяца. Трогательный момент встречи засняла жена Ковина Мириам и выложила видео в соцсетях, где оно набрало миллионы просмотров. Слышно, как Энтони инструктирует бабушку просунуть руки в нижние рукава, а сам использует верхние. «Как удивительно! Я не прикасаюсь к тебе, но чувствую так, будто прикасаюсь!», — говорит Энтони.

Он рассказал изданию The Sun, что в их семье все очень близки и бабушка является матриархом. У нее трое детей, восемь внуков и три правнука. «Мы приносим ей продукты и машем через окно. Но это был первый раз, когда я с мог ее обнять с начала карантина», — рассказал парень.

Пользователи сети пришли в восторг от идеи Энтони. И даже попросили его сделать такие же устройства для них, пообещав заплатить. А также посоветовали запатентовать изобретение.

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