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Парикмахер изобрела необычный способ «изолироваться» от клиентов и продолжать работу (видео)

12:01 25 марта 2020 625
Парикмахер стрижет клиентку через зонтик
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В соцсетях стало вирусным видео, которой опубликовала в Facebook парикмахер из салона Bella Rosa в нидерландском городе Осс. Мастер изобрела необычный способ «изолироваться» от клиентов, но при этом продолжать работать в условиях пандемии коронавируса. Для этого она воспользовалась зонтиком, в котором проделала дыры для глаз и для рук.

Пользователей сети ролик развеселил. Кто-то счел это хорошей идеей. Но не все считают дистанцирование с помощью зонта эффективной мерой профилактики заражения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что учительница балета на карантине решила давать онлайн-уроки, к которым с энтузиазмом присоединилась ее кошка.

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