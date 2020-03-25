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Парикмахер изобрела необычный способ «изолироваться» от клиентов и продолжать работу (видео)
В соцсетях стало вирусным видео, которой опубликовала в Facebook парикмахер из салона Bella Rosa в нидерландском городе Осс. Мастер изобрела необычный способ «изолироваться» от клиентов, но при этом продолжать работать в условиях пандемии коронавируса. Для этого она воспользовалась зонтиком, в котором проделала дыры для глаз и для рук.
Пользователей сети ролик развеселил. Кто-то счел это хорошей идеей. Но не все считают дистанцирование с помощью зонта эффективной мерой профилактики заражения.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...