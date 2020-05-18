26.54 / 26.81 28.51 / 28.94
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Джамала рассказала о трагедии ее семьи

10:43 18 мая 2020
Джамала
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Родившаяся в Крыму певица Джамала, которая скоро во второй раз станет мамой, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа рассказала о трагедии ее семьи. Народная артистка Украины поделилась своей историей в Instagram. 18 мая прабабушку певицы Назилхан с четырьмя маленькими детьми посадили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию.

«Ехали они в ужасныхусловиях почти две недели. Самый младший ребенок, девочка, к сожалению умерла по дороге. Девочку не дали похоронить, советские солдаты забрали ее у матери», — рассказала Джамала.

Певица говорит, что успела пообщаться с прабабушкой в детстве. Но тогда была слишком мала, чтобы расспросить ее больше.

«Мне повезло, я знала свою прабабушку, ребенком общалась с ней. Но я помню, что мои бабушка и дедушка, родители рассказывали историю в этот день. Чтобы мы с сестрой знали и помнили. Много людей погибло, пропало без вести, не родились … Переписана и потеряна настоящая история, уничтожены архитектура, культура. Невозможно оценить все потери. Наименьшее, что мы можем сделать, это помнить», — написала Джамала.

Джамала вспомнила, что 18 мая они с семьей ездили на митинг в Симфирополь. Друзья, родственники, знакомые встречались на площади. Сейчас Джамала мечтает о том, чтобы снова оказаться в родном Крыму.

«Очень хочу, чтобы мой сын, как когда-то и я маленькая, приходил на площадь в Крыму и почтил память погибших. Чтобы он знал и помнил историю крымскотатарского народа», — написала певица.

Напомним, Джамала родилась и выросла в Крыму. Недавно она поделилась архивными фото и рассказала, каким было ее детство.

С песней 1944 об истории своего народа Джамала победила на «Евровидении».

211

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дядя Жора

Нельзя после инсульта: Дядя Жора с женой на руках взволновал сеть (фото)

Эктор Хименес-Браво

Живут вместе? Эктор Хименес-Браво удивил фото с известной женщиной

Зеленский

Украинцы оценили год президентства Зеленского: опубликованы результаты опроса

очередь

Настоящее издевательство: сеть взорвало фото огромной очереди на маршрутку в Киеве

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер