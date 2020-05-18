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Джамала рассказала о трагедии ее семьи
Родившаяся в Крыму певица Джамала, которая скоро во второй раз станет мамой, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа рассказала о трагедии ее семьи. Народная артистка Украины поделилась своей историей в Instagram. 18 мая прабабушку певицы Назилхан с четырьмя маленькими детьми посадили в товарные вагоны и отправили в Среднюю Азию.
«Ехали они в ужасныхусловиях почти две недели. Самый младший ребенок, девочка, к сожалению умерла по дороге. Девочку не дали похоронить, советские солдаты забрали ее у матери», — рассказала Джамала.
Певица говорит, что успела пообщаться с прабабушкой в детстве. Но тогда была слишком мала, чтобы расспросить ее больше.
«Мне повезло, я знала свою прабабушку, ребенком общалась с ней. Но я помню, что мои бабушка и дедушка, родители рассказывали историю в этот день. Чтобы мы с сестрой знали и помнили. Много людей погибло, пропало без вести, не родились … Переписана и потеряна настоящая история, уничтожены архитектура, культура. Невозможно оценить все потери. Наименьшее, что мы можем сделать, это помнить», — написала Джамала.
Джамала вспомнила, что 18 мая они с семьей ездили на митинг в Симфирополь. Друзья, родственники, знакомые встречались на площади. Сейчас Джамала мечтает о том, чтобы снова оказаться в родном Крыму.
«Очень хочу, чтобы мой сын, как когда-то и я маленькая, приходил на площадь в Крыму и почтил память погибших. Чтобы он знал и помнил историю крымскотатарского народа», — написала певица.
Напомним, Джамала родилась и выросла в Крыму. Недавно она поделилась архивными фото и рассказала, каким было ее детство.
С песней 1944 об истории своего народа Джамала победила на «Евровидении».211
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