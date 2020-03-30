Пасла баранов и полола грядки: Джамала рассказала о детстве в Крыму

Шоу-бизнес

Певица Джамала на карантине не только устраивает концерты онлайн, но и делится с поклонниками своими воспоминаниями о детстве и жизни в Крыму. Артистка перебирала старые фотографии и поделилась ими на своей странице в Instagram.

Как известно, Джамала выросла в Крыму в небольшом поселке. Певица с детства помогала родителям, у нее были свои обязанности, она пропалывала грядки, собирала овощи и фрукты.



⠀

«Задач было миллион: подметать двор, собирать камни в огороде, помогать родителям с уборкой и многое другое. В 9 лет я начала пасти баранов. У меня было 5 барашек, которых я выпасала после школы.

⠀

Чуть позже родители стали готовить еду отдыхающим, которые заглядывали в наш дом и просто просили накормить. Не удивляйтесь, тогда в Крыму ещё не было обилия кафешек, шаурмы, чебуречных. Туристы искали места, где можно было бы поесть. Бывало, что на обед и ужин у нас собиралось по 35−40 отдыхающих, ещё и родственников человек 15», — вспоминает Джамала, которой приходилось потом мыть гору посуды.

Помимо этого Джамала училась в школе, занималась музыкой, принимала участие в конкурсах.

В 14 лет певица уже училась в училище, и помогала родителям в их кафе, которое они открыли возле моря.

«Родители готовили манты, чебуреки, шашлыки, а я помогала сестре нарезать овощи и… снова мыла посуду. Там мне нравилось работать больше, потому что рядом было море! Можно было прошмыгнуть поплавать», — делится воспоминаниями певица.

Когда училась в Киеве в консерватории, на каникулы ехала к родителям, работала летом в кафе.

«Два с половиной месяца работы обеспечивали меня зимней курткой, сапогами, шарфами и минимальным прожиточным минимумом. Но в Киеве деньги заканчивались супер быстро, а мне ещё хотелось ходить на концерты. И возникала дилемма — купить что-то вкусное поесть или сходить на концерт? Я выбирала второе», — признается Джамала.

Чтобы заработать, она готова была браться за любую работу, пыталась петь в ресторанах. Но, как говорится, терпение и труд сделали свое дело. Джамала стала известной не только в Укране, она принесла стране вторую победу на «Евровидении».

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Джамала рассказала о семейной жизни и воспитании сына.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter