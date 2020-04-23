Беременная Джамала рассказала о своих ощущениях (фото)

Шоу-бизнес

Беременная вторым ребенком певица Джамала откровенно рассказала о своих ощущениях в ожидании малыша. Певица опубликовала несколько новых фото, подчеркнув внушительный животик, и поделилась своим опытом материнства. Говорит, что сейчас у нее нет времени тревожиться, она уделяет много времени сыну Эмиру-Рахману, чувствует себя спокойно и уверенно.

«Первый раз ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира устремлены на тебя. А кто-то хочет поспорить, ведь целая вселенная внутри тебя? — поделилась Джамала.

Она не скрывает, что первый триместр беременности был сложным, ее мучал токсикоз. А сейчас Джамала чувствует себя прекрасно. Говорит, что состояние кожи и волос улучшилось, губы стали больше.

«Природа делает все, чтобы все девочки в положении ощущали себя красивыми! Можно экспериментировать с одеждой, чтобы не ощущать себя грузной. Совсем необязательно надевать все широкое и расклешенное, я вас прошу! Когда, как не сейчас, тебя не упрекнут в лишних кило, а ты будешь просто богиней», — уверена Джамала.

Певица также советует меньше обращать внимание на глупые приметы и просто наслаждаться моментом.

На карантине Джамала перебрала свой гардероб и продает наряды, вырученные деньги обещает направить на закупку защитных костюмов для медиков.

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