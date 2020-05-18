Африка спасается от коронавируса настойкой чернобыльника (фото)

Мир

В Африке наблюдается невероятный бум вокруг «чудодейственного препарата» Covid Organics. Его производство налажено в Мадагаскаре. Президент этого островного государства Андри Радзуэлина впервые заявил о лекарстве против нового коронавируса еще в середине апреля. Ряд африканских стран, в том числе Того, Чад, Танзания, Нигерия, уже заказали огромные партии Covid Organics и ждут начала поставок. А вот международные эксперты относятся к препарату весьма скептически.

Основу Covid Organics составляет настойка полыни или чернобыльника. Она давно уже активно применяется при лечении малярии. Более 20 лет врачам хорошо известен противомалярийный препарат артемизинин. Многие медики считают, что он куда более эффективен при лечении COVID-19, чем разрекламированный президентом США Дональдом Трампом гидроксихлорохин. Кстати, по данному препарату большинство экспертов выразили свое негативное отношение. Они уверены, что его применение увеличивает количество случаев с летальным исходом среди коронавирусных пациентов.

Что касается артемизинина, то его спешно протестировали еще месяц назад в Алжире. И он препарат с настойкой чернобыльника себя неплохо зарекомендовал.

Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения призывает не спешить с его массовым применением в борьбе с пандемией нового коронавируса до получения результатов исследований, которые проводятся сейчас одновременно несколькими группами ученых.

В Германии изучением свойств полыни занимается Институт Макса Планка в Потсдаме. Исследованиями руководит Петер Зебергер. Немецкий ученый признает, что артемизинин ежегодно принимают более 300 миллионов пациентов во всем мире. И препарат хорошо зарекомендовал себя е только при лечении от малярии, но и других заболеваний. Его использовали, когда вспыхнула эпидемия SARS, вызванная, кстати, коронавирусом. Но Зебергер очень осторожен в своих выводах. Он сообщил журналистам DW, что параллельно с его группой полынь исследуют сейчас также в Дании. Первые результаты могут быть получены уже в конце мая. Пока опыты ведутся на животных. Если результаты окажутся положительными, ученые перейдут к проведению клинических испытаний на человеке.

Зебергер подчеркивает, что негативный результат тоже важен. Он покажет, что полынь в случае с COVID-19 бесполезна и тратить время и силы в этом направлении не имеет смысла.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина

Президент Мадагаскара продолжает горячо защищать Covid Organics. Он считает, что Запад не может принять тот факт, что маленькая африканская страна «изобрела формулу, которая может спасти человечество». Радзуэлина распорядился давать препарат, который представляет собой настойку, разливаемую в обычные небольшие бутылки, детям перед уроками в школах.

Мадагаскарские школьники пьют Covid Organics перед уроками в качестве профилактики

Его решение поддерживает директор мадагаскарского исследовательского института IMRA Шарль Андрианьяра. При этом он ссылается на многолетний опыт применения артемизинина, у которого нет побочных эффектов. Правда, у африканского эксперта нет при этом никаких результатов научных исследований, подтверждающих его слова.

Координатор по вопросам борьбы с COVID-19 в Нигерии Сани Алию критикует решение властей, заказавших препарат из Мадагаскара. Он настаивает на том, что давать настойку пациентам следует только после того, как она пройдет необходимую проверку в Министерстве здравоохранения страны.

Представитель регионального Бюро ВОЗ в Африке Михель Яо в интервью DW подчеркнул, что в традиционной медицине наверняка есть средства, способные победить коронавирус. «Но нужно применять такие лекарства с осторожностью, поскольку нет доказательств их эффективности. Мы не знаем, насколько надежны традиционные лекарственные средства, и можем ли мы их рекомендовать, не нанесут ли они вред здоровью людей», — сказал представитель ВОЗ.

Ящики с бутылочками "чудодейственного препарата"

С ним согласна и Хелен Риз, директор Института клинической медицины при университете Йоханнесбурга (ЮАР). По ее словам, в последние 20 лет интерес к традиционной медицине в Африке очень вырос. «Но все эти средства должны быть безопасными и эффективными, и это должно быть доказано в ходе клинических испытаний», — уверена госпожа Риз. Даже в случае с уже известным препаратом, коим является артемизинин. Его свойства хорошо изучены при лечении малярии и некоторых других болезней. Однако никто не знает, как препарат проявит себя при лечении нового коронавируса.

Петер Зебергер считает, что власти Мадагаскара не должны видеть в западных экспертах врагов. Если эффективность полыни подтвердится, островное государство окажется в большом выигрыше, так как там выращивается почти 10% природного сырья для изготовления противомалярийных препаратов. Теперь же спрос на экстракт чернобыльника может вырасти в несколько раз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что американская фармацевтическая компания Sorrento заявила об открытии антитела, которое на 100% блокирует новый коронавирус.

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