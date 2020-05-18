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- 11:43 Нардеп требует объяснений от министра Криклия в связи со скандалом из-за поставок еды для «Интерсити» — СМИ
Нардеп требует объяснений от министра Криклия в связи со скандалом из-за поставок еды для «Интерсити» — СМИ
Подкомитет железнодорожного транспорта профильного комитета ВР вызвал министра инфраструктуры Владислава Криклия на свое заседание из-за скандала на конкурсе «Укрзалізниці» касательно поставщика услуг питания для пассажиров «Интерсити». Об этом сообщил народный депутат Николай Величкович, передает УНН.
Заседание состоится в понедельник, 18 мая, в 15:00.
По словам Величковича, депутаты хотели бы услышать ответ и объяснения министра, как могло произойти, что компания, не имеющая опыта в обслуживании, которая предоставляла кейтеринговые услуги фирме своего же владельца, была допущена к участию в аукционе.
«Об этом пишут СМИ. Ну, вот как так странно? Вызывает сомнения. И мы изучим этот вопрос детально», — заявил народный депутат Николай Величкович.
Сообщалось, что 14 мая состоялся аукцион по выбору подрядчика, который должен кормить миллионы пассажиров «Интерсити» и «Интерсити+».
Компания «Гринед» предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЗШК в размере 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента. Никому не известная фирма без опыта и с офшорными корнями «обошла» таких гигантов, как «Сокар», «Вог» и даже «дочку» известной австрийской компании «К Энд Ко».
По информации СМИ, «Гринед» якобы имеет связь с победителями тендеров международного аэропорта «Борисполь», которые проходили во времена работы там Вячеслава Горбатко: «Сейчас он работает уже в УЗШК и был даже членом конкурсной комиссии по выбору поставщика питания».
Напомним, ранее в интервью «Буквам» руководитель Министерства инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что готов к отставке.200
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