Звезда «Челси», переболевший коронавирусом, загремел в полицию после интима с моделью (фото)

Спорт

Форвард «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои, забивавший в прошлом году в Лиге Европы киевскому «Динамо» и переболевший в марте коронавирусом, угодил за решетку после скандала с моделью, сообщает The Sun.

19-летний футболист в своем пентхаусе встречался с моделью, с которой он познакомился в интернете. Отмечается, что в четыре часа утра в воскресенье, 17 мая, гостье игрока стало плохо. Она вызвала полицию и скорую помощь. Детали происшествия неизвестны, но в итоге Хадсона-Одои, зарабатывающего около 220 тысяч долларов в неделю, за нарушение режима самоизоляции арестовали полицейские, а девушку отправили в больницу.

По словам соседей футболиста, девушка модельной внешности с сумкой Louis Vuitton приехала к нему домой около 8 часов вечера в субботу. До этого, по информации издания, она присылала Хадсону-Одои непристойные снимки в нижнем белье.

В марте Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус

Кстати, в марте прошлого года, выйдя на замену в матче с Чехией, Хадсон-Одои в 18 лет и 135 дней стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии (нападающий побил рекорд Данкана Эдвардса, которому на момент дебюта было 18 лет и 183 дня).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-футболист сборной Англии Кенни Сэнсом получил тяжелую травму головы в пьяной драке.

Фото Instagram

201

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter