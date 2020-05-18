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Звезда «Челси», переболевший коронавирусом, загремел в полицию после интима с моделью (фото)
Форвард «Челси» и сборной Англии Каллум Хадсон-Одои, забивавший в прошлом году в Лиге Европы киевскому «Динамо» и переболевший в марте коронавирусом, угодил за решетку после скандала с моделью, сообщает The Sun.
19-летний футболист в своем пентхаусе встречался с моделью, с которой он познакомился в интернете. Отмечается, что в четыре часа утра в воскресенье, 17 мая, гостье игрока стало плохо. Она вызвала полицию и скорую помощь. Детали происшествия неизвестны, но в итоге Хадсона-Одои, зарабатывающего около 220 тысяч долларов в неделю, за нарушение режима самоизоляции арестовали полицейские, а девушку отправили в больницу.
По словам соседей футболиста, девушка модельной внешности с сумкой Louis Vuitton приехала к нему домой около 8 часов вечера в субботу. До этого, по информации издания, она присылала Хадсону-Одои непристойные снимки в нижнем белье.
В марте Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус
Кстати, в марте прошлого года, выйдя на замену в матче с Чехией, Хадсон-Одои в 18 лет и 135 дней стал самым молодым дебютантом в истории сборной Англии (нападающий побил рекорд Данкана Эдвардса, которому на момент дебюта было 18 лет и 183 дня).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый экс-футболист сборной Англии Кенни Сэнсом получил тяжелую травму головы в пьяной драке.
Фото Instagram201
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