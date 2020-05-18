Украина

Доказательства для Гааги: в сети показали архивное видео переброски военной техники для захвата Крыма

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm выяснили личные данные очередного российского военнослужащего, принимавшего участие в захвате украинского Крыма, а также выложившего в сеть видео с колонной военной техники, которую позже видели на Керченской переправе.

«Чумак Олег Игоревич, 06.05.1994 года рождения, Краснодарский край РФ. Проходил срочную службу в 108-м десантно-штурмовом полке, в/ч 42 091, пункт постоянной дислокации — Новороссийск. Этот полк входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ», — сообщают в InformNapalm .

Расследователи также выкладывают видео, которое в марте 2014 года публиковал Чумак. «Видео называется „Трасса Краснодар-Новороссийск, колонна войск РФ в Крым“. В колонне OSINT-разведчик InformNapalm идентифицировал такую ​​технику: РСЗО 2Б26, машины управления огнем артиллерии, БТР-82А, РЭБ Р-330Ж „Житель“, РЭБ „Леер-2“ на базе бронеавтомобиля „Тигр-М“. Следует отметить, что 13 марта 2014 „Леер-2“ на базе „Тигр-М“ зафиксировали на Керченской переправе», — говорится в сообщении.

Расследователи выяснили, что цифра «21» на номерах техники — принадлежность к Южному военному округу РФ, Северный Кавказ. На РСЗО 2Б26 — знак гвардии, следовательно, гвардейская бригада. «Мы знаем, что в начале марта 2014 года в Крым через Краснодар заехала колонна 18-й омсбр, в которой были БТР-82А. Пунктом назначения колонны было с. Воинка Красноперекопского района Крыма. Об этом мы писали в расследовании Список-1097: как 18-омсбр ВС России оккупировала Крым. Вероятно на видео, опубликованном в профиле Чумака, именно эта колонна», — добавили в InformNapalm.

Также Чумак публиковал на своей страничке в соцсетях фото медали, которую российским военным выдавали за захват украинского Крыма.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», расследователи выложили в сеть подтверждения присутствия на оккупированных территориях Донбасса трех современных российских комплексов радиоэлектронной борьбы: СБ-341 В «Леер-3», Р-934Б «Синица» и СБ-636 «Свет-КУ».

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