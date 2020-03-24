Россия отправляет на Донбасс новейшие системы РЭБ: свежие данные и фото

Украина

На оккупированных территориях Донецкой области зафиксировали очередные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые поставляет боевикам Россия.

Как сообщают в InformNapalm, 22 марта наблюдатели из СММ ОБСЕ заявляли, что боевики препятствовали работе патрулям — свобода передвижения миссии через линию соприкосновения в Донецкой области была полностью ограничена. Это свидетельствует о попытках России скрыть перемещение вооружения и военной техники в ОРДЛО.

«В свою очередь международное разведывательное сообщество InformNapalm получило по своим каналам новое визуальное подтверждение наличия на Донбассе новейших российских систем РЭБ», — отметили в сообществе и опубликовали аэрофотоснимок, который дополняет текстовые данные отчета наблюдателей по выявлению на временно оккупированных территориях трех современных российских комплексов радиоэлектронной борьбы: СБ-341 В «Леер-3», Р-934Б «Синица» и СБ-636 «Свет-КУ».

«Все станции РЭБ, которые попали на фото, находятся в походном (не развернутом) положении», — утверждают расследователи.

Также публикуется сравнительное фото — элемент кадра фото с беспилотника (слева) и комплекс РБ-636 «Свет-КУ».

«А вот детализация кадра по комплексу, который в отчете СММ ОБСЕ указан как Р-934Б «Синица». «На основе сравнения эелементов есть основания полагать, что это — модификация станции помех Р-934БМВ из состава комплекса «Борисоглебск-2», который также неоднократно фиксировался на Донбассе. Справа — элемент аэрофотосъемки, слева — фото для сравнения», — говорится в сообщении.

«На свежем снимке с БПЛА (первое фото. — Ред.) видно также скопление людей в военной форме и три легковых авто. Не исключено, что беспилотнику удалось зафиксировать российских военных руководителей, которые прибыли в район для проверки техники или отдачи приказов экипажем», — добавляют в InformNapalm.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом прошлого года на временно оккупированных территориях Донбасса вновь был зафиксирован новейший российский комплекс радиоборьбы «ТОРН» — его прятали возле домов мирных жителей.

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